ΕΡΤ: Η Ελληνική Ραδιοφωνία εισέρχεται σε νέα περίοδο ανάπτυξης – Κομίζει την ψηφιακή τεχνολογία DAB+

ΕΡΤ δεν είναι μόνον σειρές μυθοπλασίας, ψυχαγωγικές εκπομπές και ενημέρωση, αλλά και ραδιόφωνο.

Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες πραγματοποιήθηκε, χθες το βράδυ, ειδική εκδήλωση από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό της χώρας για την Ελληνική Ραδιοφωνία με την οποία η ΕΡΤ θέλει να δείξει ότι τον εταιρικό σημαίνοντα ρόλο της Ε.ΡΑ., την θέση της στον ευρύτερο χώρο του Ραδιοφώνου και να υπογραμμίσει την διαρκή διασύνδεση των ραδιοσταθμών της με την κοινωνία.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία πραγματοποιεί «ένα νέο βήμα» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, εξήγησε ότι το σύνολο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ θα μεταδίδεται πλέον στο ψηφιακό σύστημα DAB+, με την ανάπτυξη δικτύου 31 νέων πομπών ψηφιακής τεχνολογίας σε όλη τη χώρα μεσα στο α εξάμηνο του 2026, αρχίζοντας από την Αττική (τον Φεβρουάριο), και θύμισε ότι η ΕΡΤ είναι ο μοναδικός φορέας ΜΜΕ στην Ελλάδα που ήδη εκπέμπει σε DAB (Digital Audio Broadcasting), δηλαδή μετάδοση ήχου ψηφιακά- με άλλα λόγια σήμα «καμπάνα».

«Η μετάβαση στο DAB+ δεν είναι μόνο τεχνική, αντικατοπτρίζει την γενικότερη αντίληψη μας, γιατί φέρνει μαζί της μια νέα πρόσβαση στην ποιότητα.

Φέρνει την καθαρότητα του ήχου και την σταθερότητα του σήματος που το ραδιόφωνο πάντοτε άξιζε. Kυρίως ενσωματώνει στη μεγάλη οικογένεια της μετάδοσης όλα τα Web Radios της ΕΡΤ, όσα σήμερα φιλοξενούνται στο ERTecho, δίνοντας τους πλέον ζωή και στο αυτοκίνητο» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΡΤ.

«Επενδύουμε στη ραδιοφωνία μας, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία των απασχολούμενων μας, των ραδιοφωνικών μας παραγωγών, αλλά και όλων όσοι καθημερινά εργάζονται για την προσφορά των ραδιοφωνικών μας υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους χρήστες. Επενδύουμε σε νέα τεχνολογικά μέσα και σε νέες υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί για εμάς μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιλογή για να φέρουμε το ραδιόφωνο ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.

Με αριθμούς μίλησε η γενική διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, επικαλούμενη ευρήματα πρόσφατης έρευνας της Focus Bari για τα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ σύμφωνα με τα οποία:

Η θετική εικόνα για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ διαμορφώθηκε στο 72% μέσα στο 2025 , από 64% το 2021.

Καθημερινά ακούν τα ραδιοφωνικά προγράμματα της Ε.ΡΑ. 2.000.000 πολίτες.

Το 46,9% των Ελλήνων– ένας στους δύο, πιο απλά- ακούει κάποιον από τους ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα..

Το ΕΡΤ News 101.8 παρουσιάζει βελτίωση εικόνας 51,4% ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία, φτάνοντας τους 419.000 καθημερινούς ακροατές.

Το Δεύτερο Πρόγραμμα καταγράφει 34,1% αύξηση, με 825.000 ακροατές.

Η ΕΡΑ Σπορ σημειώνει 25,7% αύξηση, φτάνοντας τους 604.000 ακροατές.

Έρχονται νέοι ραδιοσταθμοί ενημέρωσε η διευθύντρια μουσικών ραδιόφωνων, Μαργαρίτα Μυτιληναίου στην πλατφόρμα ERTecho. Πρόκειται για τους θεματικούς VintageRadio, Radio 80s, Radio 90s, NowHits και από κοντά θα «ανέβουν» στις 3 Δεκεμβρίου νέες υπηρεσίες podcasts με υπότιτλους.

«Θέλουμε ένα ραδιόφωνο που θα μεταφέρει την είδηση άμεσα, αξιόπιστα και με σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες» σημείωσε ο Βασίλης Αδαμόπουλος, επικεφαλής του ERTNews Radio (Πρώτο πρόγραμμα για τους παλαιότερους) αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό του σταθμού και τη δημοσιογραφική κατεύθυνση που ενιδυναμώνεται κι άλλο.

Για την νέα- ψηφιακή- εποχή που ανατέλλει για την ΕΡΑ ΣΠΟΡ με το DAB+ μίλησε ο διευθυντής της, Σήφης Βοτζάκης τονίζοντας ότι «η ψηφιακή μετάβαση ανοίγει δυνατότητες που μέχρι χθες δεν υπήρχαν για το αθλητικό ραδιόφωνο».

