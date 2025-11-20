Ο Άδωνις θέλει να προσλάβει τον Τσίπρα για… πωλητή βιβλίων

Μάθε τέχνη κι άστηνε, λέει ο σοφός λαός και μάλλον αυτό θα είχε κατά νου ο υπουργός Υγείας, όταν, κληθείς να σχολιάσει τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που έχουν δημοσιοποιηθεί, έκανε… επαγγελματική πρόταση στον πρώην πρωθυπουργό να τον προσλάβει ως… πωλητή βιβλίων.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς. Πραγματικά, εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη, για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός, αδιανόητος. Άκουγα το ηχητικό με τα κεράκια με τον γιο του και σκεφτόμουν καλά δεν ντρέπεται; Δεν έχει κάποια τσίπα;».

«Τι μας λέει, ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, κλείνανε οι τράπεζες, δεν ξέραμε αν είχαμε να φάμε αύριο, αν ο συνταξιούχος θα πάρει την σύνταξή του, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα; Δηλαδή όλοι οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια την άλλη μέρα να ανάψουν, αν θα έχουν στα σπίτια φως, δεν τον νοιάζανε; Άνθρωπο που να έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού του για να πουλήσει ένα βιβλίο δεν το έχω ξαναδεί», συνέχισε.

«Παραδέχομαι, ό,τι έχω κάνει σε τηλεπωλήσεις βιβλίων στη ζωή μου είναι μηδέν. Ο Τσίπρας είναι Νο1. Περνάει και μένα, και τον Βελόπουλο και τον Λιακόπουλο, κι΄όλους», σημείωσε.

«Δεν είναι συγγραφέας… είναι σίριαλ αυτό που έχει κάνει», ανέφερε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη