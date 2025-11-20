search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 18:40
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 18:10

Ο Άδωνις θέλει να προσλάβει τον Τσίπρα για… πωλητή βιβλίων

20.11.2025 18:10
georgiadis 88- new

Μάθε τέχνη κι άστηνε, λέει ο σοφός λαός και μάλλον αυτό θα είχε κατά νου ο υπουργός Υγείας, όταν, κληθείς να σχολιάσει τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που έχουν δημοσιοποιηθεί, έκανε… επαγγελματική πρόταση στον πρώην πρωθυπουργό να τον προσλάβει ως… πωλητή βιβλίων.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς. Πραγματικά, εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη, για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός, αδιανόητος. Άκουγα το ηχητικό με τα κεράκια με τον γιο του και σκεφτόμουν καλά δεν ντρέπεται; Δεν έχει κάποια τσίπα;».

«Τι μας λέει, ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, κλείνανε οι τράπεζες, δεν ξέραμε αν είχαμε να φάμε αύριο, αν ο συνταξιούχος θα πάρει την σύνταξή του, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα; Δηλαδή όλοι οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια την άλλη μέρα να ανάψουν, αν θα έχουν στα σπίτια φως, δεν τον νοιάζανε; Άνθρωπο που να έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού του για να πουλήσει ένα βιβλίο δεν το έχω ξαναδεί», συνέχισε. 

«Παραδέχομαι, ό,τι έχω κάνει σε τηλεπωλήσεις βιβλίων στη ζωή μου είναι μηδέν. Ο Τσίπρας είναι Νο1. Περνάει και μένα, και τον Βελόπουλο και τον Λιακόπουλο, κι΄όλους», σημείωσε. 

«Δεν είναι συγγραφέας… είναι σίριαλ αυτό που έχει κάνει», ανέφερε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα  

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει τη θανατική ποινή για τους Δημοκρατικούς που κάλεσαν τον στρατό να μην ακολουθήσει «παράνομες εντολές»

dua lipa marakana 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε την Ντούα Λίπα στο Μαρακανά με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας (Video)

neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

pokrovsk
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες να περπατούν ελεύθερα μέσα από τα ερείπια του Ποκρόφσκ της Ουκρανίας

georgiadis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις θέλει να προσλάβει τον Τσίπρα για… πωλητή βιβλίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 18:38
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει τη θανατική ποινή για τους Δημοκρατικούς που κάλεσαν τον στρατό να μην ακολουθήσει «παράνομες εντολές»

dua lipa marakana 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε την Ντούα Λίπα στο Μαρακανά με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας (Video)

neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο οδηγό – Τι αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση

1 / 3