Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Τις νομικές του γνώσεις «έβαλε μπροστά» ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, για να δικαιολογήσει την απόφαση της ΝΔ να στείλει τον Γιώργο Ξυλούρη -γνωστό και ως «Φραπέ»- στον εισαγγελέα επειδή εκείνος αρνήθηκε να παρουσιαστεί στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Μ. Βορίδης είπε χαρακτηριστικά: «Άντε και στέλναμε την Αστυνομία και τον έφερνε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή, ερχότανε και έλεγε “θέλω να σας διαβάσω ένα υπόμνημα. Σας το διαβάζω. Δεν σας απαντώ σε καμία ερώτηση”, τι άλλο να κάνεις; Πού ταιριάζει η βιαία προσαγωγή; Η βιαία προσαγωγή είναι αν έχω καλέσει τον κ. Ξυλούρη και ο κ. Ξυλούρης δεν εμφανίζεται καθόλου. Όταν όμως κάποιος εμφανίζεται δικονομικά και έρχεται και λέει “εγώ σου λέω αυτά και αυτά” η βίαιη προσαγωγή τι αντικείμενο έχει;».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην υπουργός είπε ότι «έρχεται λοιπόν η πλειοψηφία και κάνει κατά τη γνώμη μου το ορθό, λέει “αυτά μου λες; Εγώ ως προς την νομική ορθότητα αυτών που μου λες διαβιβάζω στον Εισαγγελέα για να την κρίνει και αν κρίνει ότι αυτά που μου λες δεν είναι νομικώς ορθά εκείνος να σου κινήσει την ποινική δίωξη για απείθεια”. Τι περισσότερο μπορεί να γίνει;».

Πάντως, η αντιπολίτευση έχει άλλη άποψη…

Διαβάστε επίσης

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

Εκδήλωση για τα γεωπολιτικά με Βενιζέλο, Αβραμόπουλο και Βαληνάκη