Παντελής Παντελίδης: Οι νέες μαρτυρίες για το μοιραίο βράδυ και η παρέμβαση της μητέρας του – Ο «ρόλος» της Φρόσως (Video)

Η εμπλοκή του ονόματος του Παντελή Παντελίδη στην υπόθεση του κυκλώματος ψευδοεπενδυτών που -όπως ισχυρίζεται ο Σπύρος Μαρτίκας- εξαπατούσαν εύρωστους επαγγελματίες τάζοντάς τους επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο το μοιραίο τροχαίο της 18ης Φεβρουαρίου του 2016 που στοίχισε τη ζωή του τραγουδιστή.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων», παρουσιάστηκαν δύο μαρτυρίες για το βράδυ του τροχαίου. Πρόκειται για τις μαρτυρίες ενός από τους dealer του τραπεζιού που έπαιζε χαρτιά ο Παντελής Παντελίδης, πριν από το τροχαίο, και ενός φίλου του, ο οποίος ήταν μαζί με τον τραγουδιστή στο σπίτι στην περιοχή του Ελληνικού.

Νωρίτερα, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρενέβη και ένα άτομο που με αλλοιωμένη φωνή και χωρίς να δηλώσει το όνομά του υποστήριξε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από μια γνώριμη σε εκείνον γυναικεία φωνή η οποία -όπως είπε- ανήκε σε μια εκ των δύο γυναικών που συνόδευαν τον Παντελή Παντελίδη, το μοιραίο βράδυ, και η οποία -όπως ισχυρίστηκε του είπε τα εξής:

«Με πήρε με απόκρυψη και με παρακάλεσε λέγοντας: Ξέρω ότι είχαμε γνωριστεί μαζί και θέλω να βοηθήσεις γιατί τα παλικάρια μας αυτή τη στιγμή είναι μέσα. Για την υπόθεση Παντελίδη μου είπε: “Άνοιξε ο φάκελος ξανά και θέλω από εσένα αν σε ρωτήσουν οι γνωστοί σου να μην πεις ότι εγώ ήμουν στη θέση του οδηγού».

Η μαρτυρία του dealer

«Τον Παντελή Παντελίδη τον γνώριζα, είχαμε συναντηθεί κάποιες φορές, αλλά δεν ήμασταν φίλοι. Την 17η Φεβρουαρίου του 2016, γύρω στις 10 το βράδυ, πήγα σε ένα σπίτι στο Ελληνικό Αττική, στην 29η οδό, όπου θα γινόταν χαρτοπαιχτικό παιχνίδι και, για την ακρίβεια “OMAHA”. Εγώ ήμουν υπεύθυνος για τις μάρκες. Δηλαδή, έδινα μάρκες στους παίκτες ανάλογα με τα χρήματα που ζητούσαν και σημείωνα τι έπαιρνε ο καθένας. Με είχε καλέσει γι’ αυτή την δουλειά ο … και θα έπαιρνα ως μεροκάματο 100 ευρώ. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα άκουσα ότι θα έρθει στο σπίτι και ο Παντελής Παντελίδης για να παίξει. Επειδή ο Παντελής δεν γνώριζε πού ακριβώς ήταν το σπίτι γύρω στις 3.10 π.μ., ο …(“υπαρχηγός” κυκλώματος που έταζε επενδύσεις), ο οποίος ήταν επίσης στο σπίτι, πήγε με το αυτοκίνητό του στο μαγαζί “Απλά Ελληνικά” στην Γλυφάδα, όπου ήταν ήδη εκεί ο Παντελή, για να του δείξει τον δρόμο. Ο Παντελίδης, δηλαδή, ακολούθησε με το δικό του αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο του υπαρχηγού» ανέφερε ο «dealer» προσθέτοντας:

«Περίπου στις 3.30 π.μ., έφτασε στο σπίτι ο Παντελής με δύο κοπέλες. Ο Παντελίδης, με το που ήρθε, ζήτησε ένα μπουκάλι ουίσκι και δύο μπουκάλια σαμπάνια, και κάποιος από το σπίτι πήγε στο μαγαζί “Απλά Ελληνικά” και τα έφερε. Ο Παντελίδης κάθισε στο τραπέζι και μαζί με άλλους οκτώ έπαιζαν χαρτιά. Στο σπίτι υπήρχαν, επίσης, μία κοπέλα που δούλευε σαν σερβιτόρα και δύο dealer, μία κοπέλα και ένας νεαρός (δηλαδή αυτοί που μοιράζουν τα χαρτιά). Οι δύο κοπέλες, που συνόδευαν τον Παντελή, δεν έπαιζαν. Η Μίνα καθόταν πίσω από τον Χ.Τ. και η Φρόσω καθόταν κοντά στον Παντελή, και παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού ο Παντελίδης έπινε από το μπουκάλι ουίσκι που του είχαν φέρει. Από αυτό το μπουκάλι έπινε μόνο ο Παντελίδης, ενώ οι κοπέλες έπιναν σαμπάνια. Μέχρι τις 6.30 π.μ. ο Παντελίδης είχε πιει σχεδόν όλο το μπουκάλι. Το παιχνίδι τελείωσε γύρω στις 7.30 π.μ. Ο Παντελίδης δεν ήταν καθόλου καλά, είχε μεθύσει, δεν μπορούσε καν να περπατήσει και ξάπλωσε στον καναπέ που ήταν απέναντι από την τηλεόραση και κοιμήθηκε. Μετά απο 15 λεπτά, ο … τον ξύπνησε και του κάναμε έναν καφέ, espresso, τον οποίο όμως δεν τον ήπιε. Μετά από πέντε λεπτά σηκώθηκε με τις κοπέλες να φύγουν και ο Χ. είπε στην Φρόσω να οδηγήσει εκείνη το αυτοκίνητο. Αυτή είπε: “Εντάξει θα οδηγήσω εγώ”. Ο Παντελής ήταν μεθυσμένος. Εγώ άνοιξα την πόρτα και συνόδευσα έξω τον Παντελή με τις κοπέλες. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απέναντι από την είσοδο του σπιτιού σε μία χωμάτινη αλάνα. Εγώ έμεινα στην εξώπορτα, η οποία ήταν υπερυψωμένη και τους έβλεπα, καθώς κινούνταν προς το αυτοκίνητο. Ακριβώς πριν από το αυτοκίνητο υπήρχε ένα σημείο με χαλίκια. Σε αυτό το σημείο είδα τον Παντελή να σκοντάφτει και να πέφτει κάτω. Εγώ πήγα και τον σήκωσα και τον έβαλα στην θέση του συνοδηγού. Στην θέση του οδηγού κάθισε η Φρόσω και η Μίνα μπήκε πίσω. Τους είδα να φεύγουν και το αυτοκίνητο το οδηγούσε η Φρόσω. Εγώ επέστρεψα στο σπίτι. Στο σπίτι είχαν μείνει o …, ο …, ο …, η σερβιτόρα και μία dealer» κατέληξε.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο συγκεκριμένος μάρτυρας κρίθηκε αναξιόπιστος από την εισαγγελική αρχή, σε ότι αφορά τα όσα είπε για το άτομο που κάθισε στη θέση του οδηγού και στη θέση του συνοδηγού, αντίστοιχα.

Τι δήλωσε ο φίλος του Παντελή Παντελίδη

«Βρισκόμουν μαζί με άλλα άτομα στην περιοχή του Ελληνικού, την 18/2/2016 στις 4.00 ήρθε ο φίλος Παντελής Παντελίδη μαζί με την Φρόσω και τη Μίνα. Από ότι κατάλαβα είχαν έρθει από το κέντρο διασκέδασης “Απλά Ελληνικά”. Μαζευτήκαμε για να παίζουμε χαρτιά εγώ πρώτη φορά βρισκόμουν σε αυτή την οικία. […] Ο Παντελίδης ζήτησε να του φέρουν ποτό, μάλιστα ουίσκι, ενώ για τις γυναίκες σαμπάνια. Στο σπίτι αυτό μείναμε μέχρι τις 8.00 περίπου και μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα καταναλώσει 4 έως 5 ποτήρια ουίσκι. Τα τελευταία 45 λεπτά δεν είχε πιει καθόλου. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας και προς το τέλος είπα σε κάποιο άτομο που έβαζε ποτά “τι κάνεις, είναι δυνατόν αν του βάλεις ενώ βλέπεις ότι είναι πιωμένος;”, Είπα επίσης να του φτιάξουν καφέ , πράγμα το οποίο έγινε αλλά ο Παντελίδης αρνήθηκε να πιει. Κατά την αποχώρησή τους κάναμε πλάκα για τα χαρτιά, μιλούσαμε για την πρεμιέρα του και απευθύνθηκα στην Φρόσω: “Ρε Φρόσω, για καλό και για κακό μπορείς να οδηγήσεις το αυτοκίνητο;”. Η Φρόσω μού κούνησε καταφατικά το κεφάλι της και εγώ επανέλαβα την ίδια ερώτηση παίρνοντας την ίδια καταφατική απάντηση. Μου έδωσε να καταλάβω ότι θα οδηγούσε το αυτοκίνητο. Κατά την αποχώρηση ο Παντελίδης φαινόταν ότι είχε πιε και μάλιστα πολύ Δεν παραπατούσε αλλά δεν ήταν και νηφάλιος» ανέφερε ο φίλος του Παντελή Παντελίδη που ήταν μαζί του στο σπίτι στην περιοχή του Ελληνικού.

Μητέρα Παντελίδη: «Η υπόθεση πρέπει να ανοίξει, υπάρχουν πολλά κενά»

Στην εκπομπή παρενέβη η μητέρα του Παντελή Παντελίδη η οποία ζητώντας από όλους σεβασμό προς το πρόσωπο του παιδιού της, τόνισε ότι «η υπόθεση του τροχαίου πρέπει να ανοίξει ξανά, καθώς υπάρχουν πολλά κενά».

Ζήτησε δε, να βρεθεί κάποιος «εισαγγελέας που να κάνει επιτέλους σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία».

«Από την Παρασκευή έχει αναστατωθεί και πάλι η οικογένειά μου. Κάνουμε αγώνα μεγάλο όλοι μας για να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτά τα 10 χρόνια να μιλήσω ή να παρέμβω σε κάποια εκπομπή γιατί μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα μιλήσω για στοιχεία του δυστυχήματος, αυτό είναι δουλειά του δικηγόρου. Θα μιλήσω για ανθρώπινα πράγματα. Θέλω να απευθυνθώ σε δημοσιογράφους, παρουσιαστές και σε αυτούς που βγαίνουν σε εκπομπές σαν ειδήμονες, να επιδείξουν σεβασμό στο πρόσωπο του Παντελή. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στον αέρα ψέματα και αχαρακτήριστες φράσεις για τον Παντελή. Ο καθένας δεν θα συσχετίζει την υπόθεσή του με τον Παντελή για να πάρει λάμψη και να έχει δημοσιότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά. Όποιος έχει κάτι να πει να πάει στον εισαγγελέα, όπως έχουν πάει όλοι οι μάρτυρες που είναι στην δικιά μας δικογραφία, να καταθέσουν επώνυμα και όχι να δημιουργούν εντυπώσεις. Η υπόθεση του τροχαίου φυσικά πρέπει να ανοίξει γιατί υπάρχουν πολλά κενά που καταργούν μέχρι και τους νόμους της Φυσικής. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε ότι κάποιος μάρτυρας είναι όψιμος, όταν σε άλλη γνωστή υπόθεση είδαμε μπαίνουν φυλακή άνθρωποι για υποθέσεις πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει απόφαση ένας ιατροδικαστής για το “ποιος καθόταν πού”. Δεν ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα, την αλήθεια ψάχνουμε. Σε εμάς δεν αλλάζει κάτι. Χαμένοι είμαστε. Είτε βγει η αλήθεια είτε όχι εμείς είμαστε οι χαμένοι της υπόθεσης. Ατυχήματα συμβαίνουν κάθε ημέρα. Ένα τέτοιο συνέβη και σε εμάς. Όταν όμως στο τροχαίο αυτό έχουν υπάρξει δύο πρόσωπα που επέζησαν, που ήταν μαζί του στα τελευταία λεπτά του παιδιού μου, και κάποια στιγμή έγιναν καλά, έπρεπε να έρθουν στην οικογένεια, σε εμένα την μάνα, και να πουν τι συνέβη. Θα τις αγκάλιαζα και θα έλεγα “ήταν ατύχημα”. Αντίθετα, όχι μόνο δεν ήρθαν να μας πουν τι έγινε, αλλά είχαμε έναν ανελέητο πόλεμο από την μία, η οποία δεν κατηγορείται, και για αυτό δικαιωθήκαμε στο δικαστήριο. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει κάτι.Θα παρακαλέσω να βρεθεί ένας εισαγγελέας που να κάνει επιτέλους σωστά τη δουλειά του και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία. Και το κυριότερο. Ζητάω σεβασμό στο παιδί μου. Δεν θα ανεχτώ καμία προσβλητική ή παραβατική συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Παντελή. Ούτε από αυτούς που κάνουν την προσβλητική ή παραβατική συμπεριφορά, ούτε από αυτούς που τους το επιτρέπουν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

