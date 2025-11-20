search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 12:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 11:22

Θεσσαλονίκη: Πέταξε… πέτρα σε λεωφορείο και συνελήφθη

20.11.2025 11:22
oasth

Έριξε πέτρα σε αστικό λεωφορείο, το οποίο διερχόταν από περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει πλαϊνό τζάμι του οχήματος.

Ως δράστης συνελήφθη ένας 49χρονος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της πράξης του.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης:

Αίσιο τέλος στη Θεσσαλονίκη – Περιπολικό εντόπισε τη 16χρονη που είχε εξαφανιστεί

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Ήπειρο και Θεσπρωτία (photos/videos)

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
proypologismos26_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή με στικάκι και… QR – Στις 13 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια

alafouzos-synenteyxi
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

kataigida_0206_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα

spirta_miti
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Έβαλε… 81 σπίρτα στη μύτη του και έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες (photos/videos)

opereta-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Θέλω να δω τον Πάπα!»: Η επιτυχημένη οπερέτα επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 12:22
proypologismos26_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή με στικάκι και… QR – Στις 13 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια

alafouzos-synenteyxi
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέες αλλαγές στο ΔΣ – Ο Αλαφούζος αφαιρεί τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου από τον Ζούλα

kataigida_0206_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα

1 / 3