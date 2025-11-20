Θεσσαλονίκη: Πέταξε… πέτρα σε λεωφορείο και συνελήφθη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έριξε πέτρα σε αστικό λεωφορείο, το οποίο διερχόταν από περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσει πλαϊνό τζάμι του οχήματος.
Ως δράστης συνελήφθη ένας 49χρονος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της πράξης του.
Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
