ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025 16:35

Κάθειρξη οκτώ ετών στον Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις στη πρώην νομαρχία Θεσσαλονίκης

21.11.2025 16:35
panagiotis psomiadis

Ένοχος για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων επί των ημερών του στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης κρίθηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε συνολική κάθειρξη 8 ετών για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα για τα οποία φαίνεται να προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-2010 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στον 78χρονο πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον.

Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

