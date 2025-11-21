MRB: Νέα κόμματα θα ψήφιζαν τα δύο τρίτα των πολιτών – «Κλειδί» οι αναποφάσιστοι και για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

«Ναι» στην ψήφο σε νέα κόμματα λένε δύο στους τρεις ερωτηθέντες στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, για λογαριασμό του Open. Παράλληλα, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα του οποίου θα ηγούνταν η Μαρία Καρυστιανού, σε σχέση με όσους είπαν ότι θα ψήφιζαν κόμμα των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα, το 20,9% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 73,2% απαντά αρνητικά.

Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα καταγράφεται οριακή μείωση των πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το βιβλίο του «Ιθάκη» λειτουργεί θετικά αρνητικά στην εικόνα του, ποσοστό 26,1% απαντά θετικά, ενώ το 44,2% αρνητικά.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις είναι στο 15,1% έναντι 63,3%.

Παράλληλα, το 54,6% των ερωτηθέντων έχουν θετική άποψη για την έως τώρα παρουσία και τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού, έναντι 30,9% που έχουν αρνητική.

Άνοδος καταγράφεται στα ποσοστά των πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα με ηγέτιδα τη Μαρία Καρυστιανού, με το 36,5% να απαντά πως είναι πιθανό να ψηφίσει ένα νέο τέτοιο κόμμα.

«Ναι» σε νέα κόμματα και από τους αναποφάσιστους

Νέα κόμματα θέλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και οι αναποφάσιστοι, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 75,9%.

Αρνητικές είναι οι γνώμες των αναποφάσιστων για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ, ενώ μάλλον θετικά αποτιμούν τους χειρισμούς για τα ενεργειακά.

Στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, το 26,9% των αναποφάσιστων της έρευνας απαντά να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν.

Ποσοστό 68,1% πιστεύει πως υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Το αίτημα δημιουργίας νέων κομμάτων είναι υψηλό στο εσωτερικό όλων των κομμάτων.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό 70,4% αποκρίνονται πως καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι 10,4% που απαντούν «κανένας», ενώ και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ενώ πρωτεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν ισοψηφεί με τον «Κανένα».

