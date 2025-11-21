search
21.11.2025 07:27

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Τη Δευτέρα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Πότε θα γίνει ο δεύτερος γύρος πληρωμών

21.11.2025
Αναδρομικά: Σωρεία καταγγελιών για λάθη σε 80.000 συνταξιούχους - Απώλειες εκατοντάδων ευρώ (Πίνακες) - Media

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο, καθώς οι πρώτοι συνταξιούχοι θα πάνε στα ΑΤΜ αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας (24/11).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Oι πρώτοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου θα είναι οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Ο ΟΑΕΕ
  • Ο ΟΓΑ
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

