Χανιά: Τραγικός θάνατος αγρότη που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Χωρίς τις αισθήσεις του δυστυχώς ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ του στην Γεωργιούπολη Χανίων.
Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
