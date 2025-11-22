Χανιά: Τραγικός θάνατος αγρότη που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Χωρίς τις αισθήσεις του δυστυχώς ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ του στην Γεωργιούπολη Χανίων.

Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

