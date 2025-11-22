Ισπανία: Δύο οι νεκροί από το δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο

Το πτώμα δεύτερου εργαζομένου βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας, στη βόρεια Ισπανία, έπειτα από δυστύχημα την προηγουμένη, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς ενέσκηψε νέα τραγωδία στο ιστορικό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας της χώρας της Ιβηρικής.

Αρχικά, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους» έπειτα από «κατάρρευση» μέρους ορυχείου για την οποία ειδοποιήθηκαν χθες το βράδυ. Ανέφεραν ακόμη ότι άλλοι δυο συνάδελφοί του είχαν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από την κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Hoy han hallado muertos a 2 mineros atrapados en una mina en Asturias. Recuérdalo cuando los medios de comunicación te vendan que el que arriesga es el empresario. pic.twitter.com/WwMaDfJqsD — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 21, 2025

Λίγο πριν από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας), πρόσθεσαν ότι βρέθηκε δεύτερο πτώμα τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν πως συντρίμμια εξαιτίας της κατάρρευσης «εμπόδιζαν την επιχείρηση διάσωσης», όμως η ανάκτηση των δυο θυμάτων κατορθώθηκε μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα). Ανασκεύασαν έτσι τον προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για τρεις παγιδευμένους.

«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης για την Αστούριας και για όλη τη χώρα», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη του στην οικογένεια των μεταλλωρύχων».

En estos se ha recuperado el cuerpo sin vida de uno de los mineros afectados en el accidente de esta tarde. — 112 Asturias (@112Asturias) November 21, 2025

Κατά δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Το «ατυχές δυστύχημα» και ο πρόσφατος έλεγχος στην εγκατάσταση

Ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Κάνγκας δελ Ναρθέα, ο Χοσέ Λουίς Φοντανιέγια, έκανε λόγο για «ατυχές δυστύχημα», διαβεβαιώνοντας τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Cope Asturias πως επιθεωρητές έκαναν έλεγχο πρόσφατα στην εγκατάσταση και διαπίστωσαν πως «όλα ήταν εντάξει».

Encontrados dos cuerpos sin vida tras el derrumbe de una mina en Cangas de Narcea, Asturias.



Los equipos de rescate buscan a un tercer trabajador desaparecido.



🎙️Informa @GandiaLucia_



▶ https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/FCG6gmszvp — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 21, 2025

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Βανς σε «αποτυχημένους διπλωμάτες»: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί από «πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας»

Το αμερικανικό σχέδιο στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας: Το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι, η θέση του Πούτιν και η αντίδραση της ΕΕ

Στροφή 180 μοιρών του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον «κομμουνιστή» Μαμντάνι: «Νομίζω ότι θα έχετε έναν εξαιρετικό δήμαρχο»