Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Βηρυτό: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες (Video)

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και ανακοινωθέν του στρατού αναφέρει ότι στόχος ήταν υποδιοικητής φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ, ενώ εντείνονται και οι αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο.

Μεγάλο σύννεφο καπνού είναι ορατό στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά Χαρέτ Χρέικ, όπου οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για νεκρό καθώς και τουλάχιστον 20 τραυματίες.

BREAKING: Israel announces it carried out an operation targeting a senior Hezbollah official in Beirut. pic.twitter.com/YBUop5CDoo — WAR (@warsurveillance) November 23, 2025

Το Ισραήλ δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιδρομή μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αμερικανικές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «πλήγμα ακριβείας», την επίθεση, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «η τρομοκρατική ομάδα παραβίασε επανειλημμένα την εκεχειρία επανεξοπλιζόμενη, στρατολογώντας και προετοιμάζοντας νέες επιθέσεις».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτει ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στον Λίβανο για να αφοπλίσει την ισχυρή μαχητική οργάνωση. Ο λιβανέζικος στρατός εξέδωσε σχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός σε προηγούμενο ανακοινωθέν ανέφερε ότι σκότωσε “13 τρομοκράτες της Χαμάς” στο πλήγμα που διεξήγαγε το βράδυ της Τρίτης στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Αΐν αλ Χίλουε, το οποίο οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν ότι άφησε πίσω του 13 νεκρούς χωρίς να διευκρινίσουν την ταυτότητά τους.

