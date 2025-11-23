search
23.11.2025 18:14

Ρεάλ Μαδρίτης: Η χοντρή της γκάφα με τον Ντιόγκο Ζότα και η συγγνώμη της

23.11.2025 18:14
diogo_jota_ape

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, που σκοτώθηκαν, τον περασμένο Ιούλιο, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ομάδα ετοίμασε ένα βίντεο, όμως, οι υπεύθυνοι υπέπεσαν σε χοντρή γκάφα. Συγκεκριμένα, στο βίντεο συμπεριέλαβαν φωτογραφία του Αντρέ Σίλβα της Έλτσε, που αγωνίζεται δανεικός στη Λειψία.

Μετά τον σάλο, η Ρεάλ, σε ανάρτησή της, ζήτησε συγγνώμη.

Το μήνυμα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά συγγνώμη από την Έλτσε και τον παίκτη της, Αντρέ ντα Σίλβα, επειδή κατά λάθος συμπεριέλαβαν, στο VIDEO, την εικόνα του αντί για αυτήν του Αντρέ Σίλβα, αδελφού του Ντιόγκο Ζότα, παίκτη της Λίβερπουλ. Λυπούμαστε για το συμβάν».

