Super League: Ξανασμίγουν ως αντίπαλοι ΑΕΚ και Χιμένεθ, μόνο για την νίκη οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Mε τρία ματς συνεχίζεται η δράση για την 11η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα.

Στις Σέρρες, ο Ζεράρ Σαραγόσα θα κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού, που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι «πράσινοι», με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή, τώρα ταξιδεύουν στις Σέρρες με μόνο στόχο τη νίκη, πριν υποδεχθούν τη Στουρμ Γκρατς

Ο ΠΑΟΚ έχει, θεωρητικά, πιο εύκολο έργο καθώς περιμένει στην Τούμπα την Κηφισιά πριν το ματς με την Μπραν. Ο αθηναϊκός σύλλογος ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλές απουσίες και τον Σεμπάστιαν Λέτο να βλέπει το ματς από τις κερκίδες λόγω τιμωρίας.

Ωστόσο το σπουδαιότερο παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στην OPAP Arena με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη του Μανόλο Χιμένεθ. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον 61χρονο Ισπανό τεχνικό που πανηγύρισε Κύπελλο (2011) και Πρωτάθλημα (2018) με την Ένωση. Δύσκολη η χρονική συγκυρία ωστόσο για τον Χιμένεθ καθώς μετράει έξι ματς δίχως νίκη στον πάγκο του Άρη (0-4-2 με 4-8 τέρματα). Η ΑΕΚ, από την άλλη, θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή και να πάρει ψυχολογία ενόψει του ταξιδιού στη Φλωρεντία για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου:

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου:

17:00 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός

19:00 ΠΑΟΚ-Κηφισιά

21:00 ΑΕΚ-Άρης

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:

18:00 Βόλος-Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ-ΟΦΗ

