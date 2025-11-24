Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» κατέθεσε ο δράστης στην ΕΛΑΣ

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου από το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε μεταξύ αδελφών, όταν ένας 44χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν, μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού τους, που ήταν αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία.

«Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε στην ασφάλεια ο αδελφοκτόνος, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star. Ο άνδρας είναι γνώριμος των αρχών αλλά ως θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη μήνυση έφτασε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν ακόμη δύο βίαια περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Ακόμη, ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέρφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν 7 χρόνια περίπου, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα αδέλφια είχαν συχνές και έντονες προστριβές. Όπως περιέγραψαν, δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι.

Κάποιοι μάλιστα γνώριζαν ότι οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ψαλίδι. Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», κάτι που προφανώς έπραξε τελικά, καθώς επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς μιλούν για μια ιδιαίτερα ταραγμένη οικογενειακή ζωή, με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια κατανάλωναν συχνά αλκοόλ, ενώ δεν έλειπαν οι καυγάδες που κατέληγαν ακόμη και σε επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.

Εκτός από τον 44χρονο δράστη, συνελήφθη και ο 48χρονος αδελφός τους για συμμετοχή σε επεισόδιο σωματικών βλαβών. Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Σκοτώνονταν συνέχεια»



«Ο Νίκος με τον Δημήτρη σκοτώνονταν συνέχεια. Ερχόταν η Αστυνομία και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Είχαν θέματα με το αλκοόλ, είχαν γενικά θέματα από όταν έχασαν τη μάνα τους.

Καβγάδες συνέχεια, καβγάδες φοβερούς. Έπαιζαν ξύλο, και μαχαίρια έπιαναν. Το έχουν ξανακάνει αυτό τα παιδιά. Ήταν ευγενικά παιδιά αλλά το περίμενα ότι θα καταλήξουν έτσι.

Και τον αδελφό τους ακόμη που δούλευε όλη την ημέρα ντελίβερι για να τους ζει είχαν πάρει μαχαίρια και τον κυνηγούσαν στον δρόμο», λέει μια γειτόνισσα των 3 αδελφών ενώ τόσο η ίδια όσο και ένας άλλος γείτονας περιγράφουν τον καβγά που προηγήθηκε τους άγριου φονικού.

«Από τις 3 η ώρα σκοτώνονταν. Το βράδυ αργά χθες είχε κατέβει ο Νίκος κάτω και καθόταν κάτω στο δρόμο. Τον είδε ένας φορτηγατζής και τον ρώτησε γιατί δεν πάει σπίτι του και του είπε άσε με γιατί αν πάω σπίτι θα σκοτώσω τον αδελφό μου», λέει η ίδια.

«Δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο να βρίζει τόσο πολύ τη μητέρα του όσο ο Νίκος. Πιάνονταν στα χέρια σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω είχε βγει ξανά και μαχαίρι. Δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν αυτά τα παιδιά γιατί ήταν σε ναρκωτικά σίγουρα και σε αλκοόλ. Ξέρω ότι το βράδυ τον Νίκο τον φιλοξένησε ένα νταλικέρης εδώ γιατί πήγε και του είπε “δεν θα πάω πάνω γιατί αν θα πάω θα τον σκοτώσω”», περιγράφει ένας φίλος και γείτονας τον τριών αδελφών.

