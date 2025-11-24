Σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης έχει μετατραπεί για τα ζαχαροπλαστεία, τους φούρνους και τα πρατήρια άρτου η καθημερινότητα, καθώς η συνεχής αύξηση των εξόδων σε συνδυασμό με τη συμπίεση του εισοδήματος των καταναλωτών, έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση της εν λόγω αγοράς.

Παράλληλα, οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν με «νύχια και με δόντια» να κρατούν σταθερές τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, παρά την εκτόξευση του κόστους σε κακάο, ενέργεια και πρώτες ύλες, απορροφώντας αυξήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

«Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Περιμένουμε τις γιορτές για να αλλάξει κάπως το κλίμα. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η χειρότερη όλου του έτους», μας περιέγραψε ο ζαχαροπλάστης από τη Θεσσαλονίκη, κ. Τάσος Αμυράνης και μέλος του ΔΣ των ζαχαροπλαστών της πόλης.

Σε μια αγορά που δοκιμάζεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις ακριβές πρώτες ύλες, οι Έλληνες ζαχαροπλάστες δίνουν και φέτος τη δική τους «μάχη» ενόψει των εορτών. «Η αύξηση του ρεύματος συνεχίζεται για εμάς, όπως και η αύξηση στα ενοίκια. Μικροί φούρνοι παραγωγής κλείνουν συνέχεια, όπως και πρατήρια. Τα ζαχαροπλαστεία όμως κρατούν ακόμη», ανέφερε ο κ. Αμυράνης.

Όσον αφορά στα παραδοσιακά γλυκίσματα των Χριστουγέννων, όπως τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής.

«Τα μελομακάρονα θα έχουν μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%. Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη θα κινηθούν στα 13-16 ευρώ το κιλό, ενώ στην Αθήνα φτάνει τα 20 με 25 ευρώ ευκολά. Στη βασιλόπιτα η τιμή θα είναι πάνω-κάτω οι ίδιες», σημείωσε.

Μιλώντας για την αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ανέφερε πως οι ενδείξεις δεν είναι θετικές, αφού ο μισός πληθυσμός ασχολείται με γεωργικές εργασίες. Κάτι που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει περιορίσει πολύ τα έξοδα, αφού δεν έχει πάρει τα λεφτά από τις επιδοτήσεις.

Επιπλέον, αναφερόμενος στις διεθνείς τιμές του κακάο, οι οποίες έχουν υποχωρήσει από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, τόνισε ότι η μείωση δεν έχει μετακυλιστεί ακόμη στους επαγγελματίες. «Αγοράζαμε σοκολάτα 5 ευρώ το κιλό στη χονδρική, φτάσαμε στα 12 και τώρα πληρώνουμε ακόμα 9 με 10 ευρώ», πρόσθεσε.

Τέλος, εστίασε στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της χώρας μας, οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν το φρέσκο και να πάμε στο τυποποιημένο. «Οι κανονισμοί της ΕΕ δεν επιτρέπουν το χύμα σοκολατάκι, θέλουν τα συσκευασμένα. Και φυσικά το υπουργείο δεν αντιστέκεται, τα δέχεται όλα. Έτσι όμως θα χαθεί η τέχνη, η νοστιμιά. Εμείς χρησιμοποιούμε α’ ποιότητας προϊόντα, ενώ στη βιομηχανία τροφίμων, τα υλικά είναι και πιο φθηνά, αλλά και πιο επιβλαβή για την υγεία», κατέληξε.

