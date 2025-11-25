Εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία: Η κυριαρχία Μητσοτακη και το εμφανές αποτύπωμα των ισχυρών παικτών

Οι προχθεσινές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας – για ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, δηλαδή τον «κορμό» της κομματικής μηχανής έδωσαν και μια καθαρή εικόνα για τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του κόμματος και για το ποιος κρατάει και πόσα κουμπιά στο σύστημα και με τι ορίζοντα.

Η συμμετοχή των περίπου 122.000 ενεργών μελών, με συνδρομή 12 ευρώ, δεν είναι «ρεκόρ» με τα προμνημονιακά γυαλιά.

Είναι όμως καθαρό διψήφιο success story για τα μεταμνημονιακά δεδομένα, ειδικά αν συνυπολογίσει καποιος την πολιτική κόπωση έξιμισι χρόνων διακυβέρνησης.

Στο οργανωτικό σκέλος, οι κάλπες ανέδειξαν 59 νέες διοικήσεις ΔΕΕΠ και 330 ΔΗΜΤΟ, περίπου 2.500 στελέχη πρώτης γραμμής στην περιφέρεια και τους δήμους, και 1.000 συνέδρους για το τακτικό συνέδριο της άνοιξης του 2026.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν ειναι μόνο ποιος βγαίνει πρόεδρος σε κάθε νομό, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε ένας υποψήφιος, άρα η κάλπη έμοιαζε με «check-in» μηχανής – αλλά η σύνθεση των συμβουλίων και των συνέδρων που θα μαζευτούν στο συνέδριο για να καθορίσουν διαδικασίες και ισορροπίες.

Το πρώτο πολιτικό μήνυμα φαίνεται πως είναι η αποτύπωση της κυριαρχίας Μητσοτάκη.

Η εικόνα «αντιμητσοτακικής ψήφου» τελικά δεν εμφανίστηκε και ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται ότι ελέγχει το εσωτερικό του κόμματος άρα και τις όποιες διαδικασίες εξελιχθούν στο συνέδριο.

Δεύτερο μήνυμα: η περιβόητη «ανανέωση» όντως πέρασε στην πράξη. Το 70,2% των νέων συμβουλίων είναι καινούργια πρόσωπα, με ανανέωση προέδρων 73,8% στις ΔΗΜΤΟ και 76,3% στις ΔΕΕΠ (45 από τις 59 βγήκαν για πρώτη φορά), ενώ καταγράφηκε και ισχυρή γυναικεία παρουσία με 14 γυναίκες προέδρους ΔΕΕΠ.

Αυτό όπως λένε γαλάζια στελέχη λειτουργεί διπλά: Αφενός φρεσκάρει το «στρατό» της ΝΔ για τον μαραθώνιο της τελευταίας διετίας ως τις κάλπες, αφετέρου αποδυναμώνει παλιά τοπικά καπετανάτα που παραδοσιακά πατούσαν σε «ιστορικά» στρατόπεδα.

Σημαντικό παρασκηνιακό στοιχείο από τις εσωκομματικές εκλογές είναι και το αποτύπωμα του Γρηγόρη Δημητριάδη στα αποτελέσματα. Ο «ψηλός» όπως τον λένε φίλοι και εχθροί γύρισε οργανώσεις, μίλησε με στελέχη, και έστησε δίκτυο.

Χωρίς αμφιβολία ο Γρηγόρης Δημητριάδης με βάση τα αποτελέσματα έχει αποκτήσει οργανωτική ισχύ μέσω των συνέδρων και των τοπικών συσχετισμών και αυτή την ισχύ ίσως την χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο το επόμενο διάστημα για την όποια επιστροφή του από θέση ισχύος στα της Νέας Δημοκρατίας.

Από την άλλη, οι δυνάμεις που θεωρούνται «φιλοσαμαρικές» ή «φιλοκαραμανλικές» δείχνουν να χάνουν έδαφος στα κομματικά όργανα.

Όσον αφορά τώρα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος το αποτύπωμα του Νίκου Δένδια είναι κάτι παραπάνω από καθαρό στα νότια αν και όπως λένε γαλάζιοι βουλευτές αυτή τη φορά ο υπουργός Άμυνας δεν έδειξε την ίδια ζέση για παρέμβαση στις εσωκομματικές εκλογές σε σχέση με την προηγούμενη φορά.

Η κυριαρχία του όμως νότια είναι δεδομένη.

Στα βόρεια το αποτύπωμα της νίκης αφορά τον Αδωνι Γεωργιάδη αλλά και τον Παύλο Μαρινάκη που απ’ότι φαίνεται λειτούργησαν στις εσωκομματικές εκλογές και θα λειτουργήσουν και εκλογικά ως δίδυμο. Από τις 14 οργανώσεις του Βορείου Τομέα, στις 8 υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος που είχε την αποδοχή των ισχυρών παικτών και στις υπόλοιπες 6, ο υποψήφιος που κέρδισε είχε τη στήριξη του υπουργού Υγείας και του κυβερνητικού εκπροσώπου .

Σημαντικά οφέλη κατέγραψε από τις εσωκομματικές εκλογές και ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κερδίζοντας τοπικές οργανώσεις που είχε βάλει ως στόχο.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ΝΔ βγήκε από την κάλπη κερδισμένη ως ζωντανός οργανισμός, με ικανή συμμετοχή, σαρωτική ανανέωση και – το βασικό – καθαρό στίγμα ότι ο δρόμος προς το 2027 περνά από ένα ενιαίο κέντρο ισχύος.

