Νέα Πέραμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 44χρονο που σκότωσε τον αδελφό του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 44χρονου ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε με ψαλίδι τον 44χρονο αδελφό του στην Νέα Πέραμο.

Επιπλέον βαρύνεται και με το αδίκημα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατηγορία που αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

