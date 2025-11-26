Αγρίνιο: Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή Ζευγαράκι – Προβλήματα σε Ρίβιο και Εθνική Οδό

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές

Ρίβιο: Ρέμα υπερχείλισε στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας

Σοβαρά προβλήματα στο Ρίβιο και στη Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025 η υπερχείλιση του ρέματος Πεταλά, λόγω της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Με το νερό να παρασύρει φερτά υλικά πάνω στην εθνική οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση. Μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπό τις οδηγίες του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη και του προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Παπαδόπουλου, έσπευσαν στο σημείο για την ταχεία απομάκρυνση λάσπης, κλαδιών και άλλων υλικών από το οδόστρωμα.

