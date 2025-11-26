Κλειστά την Πέμπτη όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας

Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ – Μόλις πριν 5 μέρες οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει τη ΣΤΑΣΥ (Έγγραφο)

Χανιά: Κινητοποιήσεις αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Ρόδος: Ερωτήματα ασφαλείας μετά την τραγωδία με τη χειροβομβίδα – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος