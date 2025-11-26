Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ – Μόλις πριν 5 μέρες οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει τη ΣΤΑΣΥ (Έγγραφο)

Τρία άτομα συνελήφθησαν, τα οποία είχαν νωρίτερα προσαχθεί για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όταν 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα. Παραλλήλα οι αρχές αναζητούν έναν εργοδηγό.

Σημειώνεται πως από το πρωί προσήχθησαν επτά άτομα. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Οι συνάδελφοι του 50χρονου κήρυξαν έκτακτη στάση εργασίας 12-18.00 απαιτώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Παράλληλα, προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από τον ΗΣΑΠ με σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών».

Την ίδια ώρα η ΣΤΑΣΥ μετά από 10 ώρες από το δυστύχημα, θυμήθηκε να βγάλει ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την οδύνη της.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ».

Προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η τραγωδία ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Τα όσα εντόπιζαν οι οι ίδιοι εργαζόμενοι για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, μόλις λίγες μέρες πριν τον τραγικό θάνατο του εργάτη, είναι κόλαφος για τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Όπως αποκαλύπτει το 902.gr, μόλις πέντε ημέρες πριν, στις 21 Νοεμβρίου, δύο από τα μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στην εταιρεία, έστειλαν επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπου αναφέρουν γερασμένο στόλο, ανεπαρκείς ελέγχους, ακατάλληλες υποδομές, υποστελέχωση αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, που τους αναγκάζουν να δουλεύουν υπερωριακά, με κίνδυνο τη ζωή τους.

Επομένως, η διοίκηση ήταν απόλυτα ενήμερη, αφού στο υπόμνημα καταγράφονται 22 συνολικά σημεία για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιβάτες.

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν τη χρόνια υποστελέχωση: «Σήμερα στη ΣΤΑ.ΣΥ. υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, ενώ το υπάρχον προσωπικό φέρει σημαντική κόπωση, εργάζεται πολλές χιλιάδες ώρες επιπλέον του κανονικού ωραρίου, δεν λαμβάνει τις προβλεπόμενες ημέρες άδειας ή και ανάπαυσης και παράλληλα, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι υπέργηρο για τη θέση εργασίας που κατέχει.»

«Ευέλικτα ωράρια» και «υπερωριακή απασχόληση»

Στην επιστολή γινόταν αναφορά στα ευέλικτα ωράρια και τις υπερωρίες που, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων:

«Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών, που τεκμηριώνουν αύξηση της συχνότητας εργατικών ατυχημάτων για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε βάρδιες, με ευέλικτα ωράρια και με μικρό χρόνο ανάπαυσης, καθώς και σε νυχτερινή εργασία, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι βρίσκονται πολλές ώρες κάτω από συνθήκες αυξημένου άγχους. Ουσιαστικά, η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της “διευθέτησης” του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο. Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο εργασιακό περιβάλλον της ΣΤΑ.ΣΥ. τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε μειώσεις προσωπικού και αύξηση της έντασης της εργασίας. Η διεθνής βιβλιογραφία και η ελληνική εμπειρία τεκμηριώνουν ότι οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε κλάδους και δραστηριότητες όπου υπάρχει πίεση για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών. Τα προβλήματα υγείας από την κόπωση των εργαζομένων αναμένεται να είναι και μεγαλύτερης έκτασης, αλλά και με σημαντικότερες συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια, λόγω της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, της παράτασης του εργάσιμου βίου και της γήρανσης του εργαζόμενου πληθυσμού».

Γινόταν ακόμη λόγος για εργαζόμενους που αναγκάζονται να έχουν και δεύτερη δουλειά λόγω χαμηλών μισθών: «Καταγράφεται πλήθος περιπτώσεων εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ. οι οποίοι εξαναγκάζονται λόγω των χαμηλών αμοιβών να εργάζονται και σε άλλη εργασία πέραν της ΣΤΑ.ΣΥ. επιβαρύνοντας έτι περισσότερο την υγεία τους. Ενώ τίθενται ερωτήματα όσον αφορά στην ασφαλή τέλεση των καθηκόντων τους, λόγω μεγάλης κόπωσης».

Αλλά και για εξουθενωμένους εργαζόμενους, που παραμένουν σε επικίνδυνες θέσεις για να μην χάσουν επιδόματα: «Καταγράφεται ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ενώ έχουν εξουθενωθεί στη θέση εργασίας που κατέχουν, να παραμένουν σε αυτή για να μην υποστούν δραστική μείωση των αποδοχών τους (π.χ. από αμοιβές Αργιών, Νυχτερινών, Υπερωριών κλπ)».

Χώρος «ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία»

Στην επιστολή, οι εργαζόμενοι επισήμαιναν επίσης την έλλειψη συνεχούς επανεκπαίδευσης του προσωπικού, λέγοντας πως «Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει σε δύσκολα και σύνθετα προβλήματα κατά την τέλεση της εργασίας του», ενώ σημειωνόταν και η επικίνδυνη κατάσταση των χώρων εργασίας στο αμαξοστάσιο Πειραιά: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελλοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσων εργάζονται σε αυτό».

Στην επιστολή τους, οι εργαζόμενοι εκφράζουν την απαίτηση για άμεση οργάνωση σεμιναρίων «με στόχο την πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε βλαπτικού παράγοντα κατά την τέλεση της εργασία τους, ενώ παράλληλα θα ενημερώνονται και για το είδος των μέτρων συλλογικής και ατομικής προστασίας», ενώ κάνουν ειδική αναφορά στον χώρο των εργασιών στις τροχιές Τ4 – Τ5 – Τ6, ο οποίος είναι «ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία, καθώς δεν έχει το κατάλληλο ύψος και οι εργαζόμενοι καταπονούνται κατά την τέλεση των εργασιών».

Κώφευε η διοίκηση στα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι με οργή και αγανάκτηση καταγγέλλουν ότι η διοίκηση «επιδεικτικά έχει αγνοήσει τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων».

Από τα παραπάνω αναδεικνύονται οι εγκληματικές ευθύνες της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, την ώρα μάλιστα που κάνει «πάρτι» κερδών, σημειώνοντας κύκλο εργασιών 181,13 εκατ. ευρώ για το 2024, αύξηση 39,9% σε σχέση με το 2023. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για την υγεία και την ασφάλεια στραγγαλίζονται, στη λογική του «κόστους – οφέλους»

