«Σαρώνει» τη δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία Adel: «Ήχησε» το 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Κέρκυρα – Σοβαρά προβλήματα, δρόμοι «ποτάμια»

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, καθώς πλημμυρικά φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Στην Κέρκυρα, η κακοκαιρία Adel έχει προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στην πόλη, όσο και στα προάστια Ποταμός, Αλυκές. Μάλιστα, λίγο μετά τις 9 και μισή το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του νησιού, προειδοποιώντας για τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης και στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε νωρίτερα πως στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας ξεπέρασε σε ύψος τα 11 χιλιόμετρα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Πρόκειται να σημειωθεί και πάλι στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!».

Όπως έγινε επίσης γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο στην κεντρική και νότια Κέρκυρα.

Προβλήματα στην Κέρκυρα

Δύσκολη νύχτα για την Κεντρική Κέρκυρα, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Δήμου.

Έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων.

Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει για βοήθεια ακόμη και εθελοντές, όπως τα μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

Από το πρωί κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ξεκίνησε περίπου στις 7:30 το απόγευμα και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Ανακοίνωση για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στο νησί η κακοκαιρία εξέδωσε και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, η οποία αναφέρει: «Με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».

Χείμαρροι οι δρόμοι, σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι του νησιού

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων το γεγονός ότι η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 8:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

Παράλληλα, εξαιτίας της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς πλημμύρισε η αίθουσα, ενώ ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της περιοχής Ποταμός, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στις περιοχές Άη Γιάννης, Κοκκίνι και Κοντόκαλι.

Ακόμη, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη.

Οι κάτοικοι του νησιού καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αύριο θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στο Δήμο.

