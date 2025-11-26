Την Παρασκευή στο Τυμπάκι η κηδεία του 19χρoνου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την Παρασκευή 28-11-2025 θα τελεστεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε αλλά και ζούσε με την οικογένειά του, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.
Η είδηση του θανάτου του άτυχου νεαρού έχει σκορπίσει θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία του Τυμπακίου, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη.
Διαβάστε επίσης:
Κλειστά την Πέμπτη όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ – Μόλις πριν 5 μέρες οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει τη ΣΤΑΣΥ (Έγγραφο)
Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.