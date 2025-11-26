Την Παρασκευή στο Τυμπάκι η κηδεία του 19χρoνου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο

Την Παρασκευή 28-11-2025 θα τελεστεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε αλλά και ζούσε με την οικογένειά του, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Η είδηση του θανάτου του άτυχου νεαρού έχει σκορπίσει θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία του Τυμπακίου, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη.

