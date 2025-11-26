search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 08:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 07:00

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκλειστικά στο topontiki.gr: Τέλος το κεφάλαιο «ζωντανές εμφανίσεις» – Η ωραία μου φθορά έχει κλείσει τον κύκλο της (Video)

26.11.2025 07:00
kraounakis-new

«Τα λέμε όλα!». Ο Σταμάτης Κραουνάκης κάνει ποδαρικό στη νέα εκπομπή του topontiki.gr με τον Αλέξανδρο Πηγαδά. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλά για τα κεφάλαια που κλείνουν και ανοίγουν στη ζωή του, εκμυστηρεύεται την απόφασή του να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις και περιγράφει πώς φαντάζεται το «τέλος». 

Μιλά για τον «φάρο» Μάνο Χατζηδάκι, τον Σαββόπουλο, την Καίτη Γκρέι, τον Ζαμπέτα, τον Γιώργο Μαρίνο, τον ΛΕΞ και τα παιδιά που «πειράζουν» τα κομμάτια του. Για το ΚΚΕ που είναι το «σπίτι του» και την Αριστερά «που έχει χάσει την μπάλα».

Τι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, τα «βιβλία που παρουσιάζονται χωρίς να διαβάζονται», για αυτούς που έφαγε ξύλο όταν τους στήριξε, την άρνησή του να πάρει δημόσια θέση όταν είχε πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

  • Το κεφάλαιο «ζωντανές εμφανίσεις» κλείνει. Η ωραία μου φθορά έχει κλείσει τον κύκλο της. Ετοιμάζω κάτι τελείως καινούργιο μέσα στην άνοιξη. Αυτή τη στιγμή χτίζω μια «καινούργια γειτονιά με μια ακρόπολη».
  • Ο «φάρος» έχει όνομα και επίθετο: Μάνος Χατζηδάκις. Ακόμη ανακαλύπτω πράγματα στον Χατζηδάκι.
  • Δεν ήμουν φαν του Σαββόπουλου. Το φευγιό του με πόνεσε. Έκλαψα πάρα πολύ με το θάνατο της Καίτης Γκρέυ.
  • Μιλάω με νέα παιδιά, πολύ ταλαντούχα, που παίρνουν τα κομμάτια μου και τα πειράζουν. Αντί να τους πω «μην τα πειράζετε», τους λέω «πειράξτε τα κι άλλο!»
  • Συμπαθώ το περιεχόμενο του ΛΕΞ, αλλά δεν είναι η «γλώσσα» μου. Για μένα το όπλο μου είναι η μελωδία.
  • Το γέλιο είναι φάρμακο… Δεν υπάρχει επιθεώρηση γιατί δεν υπάρχει κείμενο, δεν υπάρχει ο «άσσος». Εξού και η επιτυχία του Καπουτζίδη. Έχει τον «άσσο».
  • Είμαστε έρμαια του κουτσομπολιού, Η κοινωνία εκτονώνεται μέσα από τα social media. Είμαι και εγώ θύμα.
  • Το ΚΚΕ είναι το «σπίτι» μου, χρόνια, μ’ ένα μικρό διάλλειμα. Το «ΚΟΚΚΙΝΟ» και την κάποιων ετών ανταλλαγή διαθέσεων και εκτίμησης με τον Αλέξη. Δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα μια φορά. Κάτι νοιώσαμε ότι μπορεί να αλλάξει…
  • Έχω σκυλοβαρεθεί και τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις. Παρουσιάζουν βιβλία που δεν τα έχουν διαβάσει. Αυτό όλο είναι ένα φεστιβάλ γελοιότητας…
  • Έχει χαθεί η μπάλα στην Αριστερά «δι’ ασήμαντον αφορμή». Υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμώ τη στάση και τον αγώνα τους. Κι έχω φάει και ξύλο όταν τους στήριξα. Όπως ο Πολάκης και η Δούρου.
  • Μόνο όταν ερωτευόμαστε και είμαστε στην σκηνή νικάμε τον θάνατο… Όταν έρθει η ώρα μου, θέλω να φύγω σαν αεράκι.

Διαβάστε επίσης:

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

Με το βραβείο «Τσάπλιν» 2026 θα τιμηθεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-paisios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»: Ταινία με σκηνές της σειράς μάγεψε τους θεατές στο Christmas Theater (Video)

JordanBardella
ΚΟΣΜΟΣ

Ζορντάν Μπαρντελά: Πέταξαν αλεύρι στο ακροδεξιό πουλέν της Λε Πεν (video)

praktoreio_opap_tzoker
BUSINESS

ΟΠΑΠ: Σταθερή άνοδος κερδών εννεαμήνου 2025 με ώθηση από Τζόκερ, online και ισχυρά GGR

peiraios_0406_1460-820_new
BUSINESS

Ισχυρή υπερκάλυψη στο πράσινο ομόλογο Πειραιώς, με ώθηση από αναβάθμιση MSCI σε AAA

INDONESIA_LANDSLIDE
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σουμάτρα – Τουλάχιστον οκτώ νεκροί, δεκάδες τραυματίες (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

tsipras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Η συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, στους Παπαχελά και Κοσιώνη - «Ρε συ Θανάση, αυτοί με μισούν»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

suv_aftokinito_2511_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 08:38
agios-paisios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»: Ταινία με σκηνές της σειράς μάγεψε τους θεατές στο Christmas Theater (Video)

JordanBardella
ΚΟΣΜΟΣ

Ζορντάν Μπαρντελά: Πέταξαν αλεύρι στο ακροδεξιό πουλέν της Λε Πεν (video)

praktoreio_opap_tzoker
BUSINESS

ΟΠΑΠ: Σταθερή άνοδος κερδών εννεαμήνου 2025 με ώθηση από Τζόκερ, online και ισχυρά GGR

1 / 3