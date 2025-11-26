Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Τα λέμε όλα!». Ο Σταμάτης Κραουνάκης κάνει ποδαρικό στη νέα εκπομπή του topontiki.gr με τον Αλέξανδρο Πηγαδά. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλά για τα κεφάλαια που κλείνουν και ανοίγουν στη ζωή του, εκμυστηρεύεται την απόφασή του να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις και περιγράφει πώς φαντάζεται το «τέλος».
Μιλά για τον «φάρο» Μάνο Χατζηδάκι, τον Σαββόπουλο, την Καίτη Γκρέι, τον Ζαμπέτα, τον Γιώργο Μαρίνο, τον ΛΕΞ και τα παιδιά που «πειράζουν» τα κομμάτια του. Για το ΚΚΕ που είναι το «σπίτι του» και την Αριστερά «που έχει χάσει την μπάλα».
Τι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, τα «βιβλία που παρουσιάζονται χωρίς να διαβάζονται», για αυτούς που έφαγε ξύλο όταν τους στήριξε, την άρνησή του να πάρει δημόσια θέση όταν είχε πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Διαβάστε επίσης:
Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds
Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)
Με το βραβείο «Τσάπλιν» 2026 θα τιμηθεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.