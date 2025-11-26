«Τα λέμε όλα!». Ο Σταμάτης Κραουνάκης κάνει ποδαρικό στη νέα εκπομπή του topontiki.gr με τον Αλέξανδρο Πηγαδά. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλά για τα κεφάλαια που κλείνουν και ανοίγουν στη ζωή του, εκμυστηρεύεται την απόφασή του να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις και περιγράφει πώς φαντάζεται το «τέλος».

Μιλά για τον «φάρο» Μάνο Χατζηδάκι, τον Σαββόπουλο, την Καίτη Γκρέι, τον Ζαμπέτα, τον Γιώργο Μαρίνο, τον ΛΕΞ και τα παιδιά που «πειράζουν» τα κομμάτια του. Για το ΚΚΕ που είναι το «σπίτι του» και την Αριστερά «που έχει χάσει την μπάλα».

Τι λέει για τον Αλέξη Τσίπρα, τα «βιβλία που παρουσιάζονται χωρίς να διαβάζονται», για αυτούς που έφαγε ξύλο όταν τους στήριξε, την άρνησή του να πάρει δημόσια θέση όταν είχε πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το κεφάλαιο «ζωντανές εμφανίσεις» κλείνει. Η ωραία μου φθορά έχει κλείσει τον κύκλο της. Ετοιμάζω κάτι τελείως καινούργιο μέσα στην άνοιξη . Αυτή τη στιγμή χτίζω μια «καινούργια γειτονιά με μια ακρόπολη».

Ο «φάρος» έχει όνομα και επίθετο: Μάνος Χατζηδάκις. Ακόμη ανακαλύπτω πράγματα στον Χατζηδάκι.

Δεν ήμουν φαν του Σαββόπουλου. Το φευγιό του με πόνεσε. Έκλαψα πάρα πολύ με το θάνατο της Καίτης Γκρέυ.

Μιλάω με νέα παιδιά , πολύ ταλαντούχα, που παίρνουν τα κομμάτια μου και τα πειράζουν. Αντί να τους πω «μην τα πειράζετε», τους λέω «πειράξτε τα κι άλλο!»

Συμπαθώ το περιεχόμενο του ΛΕΞ, αλλά δεν είναι η «γλώσσα» μου. Για μένα το όπλο μου είναι η μελωδία.

Το γέλιο είναι φάρμακο… Δεν υπάρχει επιθεώρηση γιατί δεν υπάρχει κείμενο, δεν υπάρχει ο «άσσος». Εξού και η επιτυχία του Καπουτζίδη. Έχει τον «άσσο».

Είμαστε έρμαια του κουτσομπολιού, Η κοινωνία εκτονώνεται μέσα από τα social media. Είμαι και εγώ θύμα.

Το ΚΚΕ είναι το «σπίτι» μου , χρόνια, μ’ ένα μικρό διάλλειμα. Το «ΚΟΚΚΙΝΟ» και την κάποιων ετών ανταλλαγή διαθέσεων και εκτίμησης με τον Αλέξη. Δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα μια φορά. Κάτι νοιώσαμε ότι μπορεί να αλλάξει…

Έχω σκυλοβαρεθεί και τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις. Παρουσιάζουν βιβλία που δεν τα έχουν διαβάσει. Αυτό όλο είναι ένα φεστιβάλ γελοιότητας…

Έχει χαθεί η μπάλα στην Αριστερά «δι’ ασήμαντον αφορμή». Υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμώ τη στάση και τον αγώνα τους. Κι έχω φάει και ξύλο όταν τους στήριξα. Όπως ο Πολάκης και η Δούρου.

Μόνο όταν ερωτευόμαστε και είμαστε στην σκηνή νικάμε τον θάνατο… Όταν έρθει η ώρα μου, θέλω να φύγω σαν αεράκι.

