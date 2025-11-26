search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 11:06

Θεσσαλονίκη: Πήραν αυτοκίνητο για test drive και έγιναν… καπνός

26.11.2025 11:06
testdrive

Πήραν αυτοκίνητο για να το οδηγήσουν δοκιμαστικά ενόψει υποτιθέμενης αγοράς και έγιναν… καπνός.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία από την παθούσα εταιρεία- αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος συνεχίζονται.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, από κοινού, και στρέφεται κατά ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός Έλληνα, 21 ετών, και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στην χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε στόχος

Στην Ευελπίδων η 46χρονη που δολοφόνησε τη πεθερά της στη Σαλαμίνα

Θεσσαλονίκη: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:47
DOLOFONIASALAMINA
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου μαθητή μετά από έκρηξη κροτίδας σε σχολείο

1 / 3