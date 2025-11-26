search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:34
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 13:00

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

26.11.2025 13:00
01_ioniq5n_exterior_driving_circuit_front_01_4x3-1

Όταν η ίδια η Porsche βγαίνει και σε επαινεί με αυτόν τον τρόπο για το έργο σου, μάλλον κάτι έχεις κάνει καλά.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν 20 χρόνια ότι θα φτάσουμε στο σημείο να διαβάζουμε πως η Porsche σκέφτεται σοβαρά να… αντιγράψει τη Hyundai. Οι Κορεάτες έχουν πραγματοποιήσει αξιοθαύμαστα άλματα από την αρχή του 21ου αιώνα, μετατρέποντας το όνομα Hyundai από «σάκο του μποξ» για κρύα αστεία σε μια εταιρεία που πλέον σέβονται όλοι, ακόμα και οι τελειομανείς και υπερόπτες Γερμανοί.

Ένα ηλεκτρικό που ξεχωρίζει από τη μάζα

Ο λόγος φυσικά για το φανταστικό Hyundai Ioniq 5 N. Αν και αμέτρητα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχουν «ξεπηδήσει» από την ασιατική ήπειρο τα τελευταία χρόνια, αυτό πραγματικά ξεχωρίζει. Όπως ανακαλύψαμε γρήγορα και οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, το Ioniq 5 N είναι ένα αυτοκίνητο από το οποίο δύσκολα κατεβαίνεις χωρίς το χαμόγελο στα… αυτιά.

Το αμιγώς ηλεκτρικό «τέρας» της Hyundai μπορεί να σε εντυπωσιάσει με πολλούς τρόπους, κάνοντας την οδηγική εμπειρία που προσφέρει πραγματικά αξέχαστη. Εκτός από τις εντυπωσιακές του ικανότητες και τις φοβερές του επιδόσεις, ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό που η ίδια η Porsche σκέφτεται να «κλέψει» για να κάνει τις νέες ηλεκτρικές Cayman και Boxster πιο ποθητές.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Μάχη τίτλου στη Formula 1: Τα σενάρια που κρατούν ανοικτή την κορυφή για Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χάνουν μέρος της αυτονομίας τους με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα

Το 21,5% των αυτοκινήτων απέτυχαν στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο λόγω σημαντικών ελαττωμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

Award+Team+Photo
ΕΛΛΑΔΑ

Η Panther Racing του ΑΠΘ στην κορυφή του κόσμου – Πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2025 (photos)

achtsioglou_2611_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αχτσιόγλου: «Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως – Η ΝΔ διατηρεί το καθεστώς κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:34
sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

1 / 3