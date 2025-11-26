Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Όταν η ίδια η Porsche βγαίνει και σε επαινεί με αυτόν τον τρόπο για το έργο σου, μάλλον κάτι έχεις κάνει καλά.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν 20 χρόνια ότι θα φτάσουμε στο σημείο να διαβάζουμε πως η Porsche σκέφτεται σοβαρά να… αντιγράψει τη Hyundai. Οι Κορεάτες έχουν πραγματοποιήσει αξιοθαύμαστα άλματα από την αρχή του 21ου αιώνα, μετατρέποντας το όνομα Hyundai από «σάκο του μποξ» για κρύα αστεία σε μια εταιρεία που πλέον σέβονται όλοι, ακόμα και οι τελειομανείς και υπερόπτες Γερμανοί.

Ένα ηλεκτρικό που ξεχωρίζει από τη μάζα

Ο λόγος φυσικά για το φανταστικό Hyundai Ioniq 5 N. Αν και αμέτρητα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έχουν «ξεπηδήσει» από την ασιατική ήπειρο τα τελευταία χρόνια, αυτό πραγματικά ξεχωρίζει. Όπως ανακαλύψαμε γρήγορα και οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, το Ioniq 5 N είναι ένα αυτοκίνητο από το οποίο δύσκολα κατεβαίνεις χωρίς το χαμόγελο στα… αυτιά.

Το αμιγώς ηλεκτρικό «τέρας» της Hyundai μπορεί να σε εντυπωσιάσει με πολλούς τρόπους, κάνοντας την οδηγική εμπειρία που προσφέρει πραγματικά αξέχαστη. Εκτός από τις εντυπωσιακές του ικανότητες και τις φοβερές του επιδόσεις, ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό που η ίδια η Porsche σκέφτεται να «κλέψει» για να κάνει τις νέες ηλεκτρικές Cayman και Boxster πιο ποθητές.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Μάχη τίτλου στη Formula 1: Τα σενάρια που κρατούν ανοικτή την κορυφή για Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χάνουν μέρος της αυτονομίας τους με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα

Το 21,5% των αυτοκινήτων απέτυχαν στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο λόγω σημαντικών ελαττωμάτων