Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χάνουν μέρος της αυτονομίας τους με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα

Ο μεγάλος προβληματισμός των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πόσο θα κρατήσει η χωρητικότητά της, αν θα σταματήσει να φορτίζει, πότε θα χρειαστεί να αντικατασταθεί ή σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται μετά από αρκετά χρόνια. Ερωτήματα που καθημερινά ταλανίζουν όχι μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους υποψήφιους αγοραστές.

Μελέτη της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Recurrent εξέτασε δεδομένα από την πραγματική κατάσταση των μπαταριών από χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα και διαπίστωσε ότι ενώ οι μπαταρίες χάνουν μέρος της αυτονομία τους με την πάροδο του χρόνου, αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Εξέτασε αυτοκίνητα μετά από τρία χρόνια κυκλοφορίας και διαπίστωσε ότι υπήρχαν μάρκες (Hyundai, Mercedes) που δεν είχαν σχεδόν καθόλου απώλεια αυτονομίας, άλλες όπως η Tesla και η Ford που είχε πολύ καλή απόδοση, με τα ηλεκτρικά οχήματά τους να διατηρούν περισσότερο από το 96% της αρχικής αυτονομίας του μετά από τρία χρόνια, καθώς και άλλες μάρκες (Vokswagen, BMW, Jaguar) που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη απώλεια αυτονομίας. Αλλά ακόμη και στην τελευταία περίπτωση, οι απώλειες δεν ήταν μεγάλες, διατηρώντας πάνω από το 90% της αρχικής αυτονομίας τους μετά την περίοδο των πρώτων τριών ετών. Φυσικά οι βαθμολογίες τους πιθανότατα μπορεί να μειώθηκαν γιατί στη γκάμα των συγκεκριμένων μαρκών υπήρχαν παλιότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερη τεχνολογία μπαταρίας.

Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενσωματώνουν μία σειρά από συστήματα και τεχνολογίες που προστατεύουν τις μπαταρίες. Πλέον, υπάρχει μέρος της μπαταρίας που δεν χρησιμοποιείται και είναι κατά κάποιο τρόπο κλειδωμένη. Καθώς η μπαταρία γερνάει και χάνει μέρος της χωρητικότητάς της, το λογισμικό του αυτοκινήτου ξεκλειδώνει το κρυφό μέρος της μπαταρίας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η αρχική χωρητικότητά της, χωρίς ο οδηγός να παρατηρεί αλλαγή στην αυτονομία του.

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν τη μπαταρία, καθώς μπορούν να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της. Μπορεί να τροποποιήσουν τα φρένα για να υπάρχει μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας ή να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο επιταχύνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύεται περισσότερο η μπαταρία και να αυξάνει η διάρκεια ζωής της.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων γερνούν με προβλέψιμο τρόπο. Χάνουν τη μεγαλύτερη αυτονομία τους τα πρώτα χρόνια και μετά η απώλεια της αυτονομίας επιβραδύνεται. Η πτώση που παρατηρεί ένας ιδιοκτήτης στην αυτονομία στα πρώτα χρόνια είναι και η μεγαλύτερη. Το σίγουρο είναι ότι ο φόβος μίας άδειας μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος μετά από αρκετά χρόνια είναι ξεπερασμένος. Η τεχνολογία στα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τόσο ισχυρή και έξυπνη, που μπορεί να διαχειριστεί τη χωρητικότητά της χωρίς να δημιουργήσει κάποιου είδους ανησυχία στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

