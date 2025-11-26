Τραμπ: «Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία βελτιώνεται» – Το μήνυμα Ζελένσκι, η θέση της Ρωσίας και οι νέες επαφές σε Μόσχα και Κίεβο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τετάρτη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται σε φάση «βελτίωσης», υπογραμμίζοντας πως απομένουν ελάχιστα σημεία διαφωνίας, την ώρα που δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για χωριστές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο των συνομιλιών και εξέφρασε την επιθυμία του για άμεση κατάπαυση του πυρός, γράφοντας πως «η ΕΙΡΗΝΗ μπορεί να επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!». Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ελπίζω να συναντήσω σύντομα τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια».

Μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι «ευχαριστημένη» με την πορεία των συνομιλιών και πως η Ρωσία «κάνει παραχωρήσεις». Διευκρίνισε επίσης ότι η αρχική προθεσμία της Πέμπτης για επίτευξη συμφωνίας δεν ισχύει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το ειρηνευτικό πλάνο των 28 σημείων του Λευκού Οίκου «απλώς έναν χάρτη».

Oι διαπραγματευτικές αποστολές σε Μόσχα και Κίεβο

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο διαπραγματευτής του, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, θα μεταβεί στο Κίεβο για συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε: «Η Ουκρανία δεν υπήρξε ποτέ και δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για όλη τους τη στήριξη. Η συνάντηση μεταξύ των προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας».

Προειδοποίηση Ζελένσκι για συμφωνίες «πίσω από την πλάτη» της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης «συμμαχίας των πρόθυμων», στην οποία συμμετείχε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «οι αποφάσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνουν την Ουκρανία» και ότι «όταν κάτι αποφασίζεται πίσω από την πλάτη μιας χώρας ή του λαού της, υπάρχει πάντα υψηλός κίνδυνος να μη λειτουργήσει».

Σε κοινή ανακοίνωση, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς ανέφεραν ότι συμφώνησαν με τον Ρούμπιο να «επιταχύνουν τον κοινό σχεδιασμό» με τις ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Ωστόσο, Ουκρανός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι παραμένουν σοβαρά σημεία διαφωνίας στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό σχέδιο, με κυριότερο το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων.

Λίγο αργότερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι «αρχές» ενός αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη χώρα του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «βαθύτερες συμφωνίες», υπογραμμίζοντας ότι «πολλά εξαρτώνται» πλέον από την Ουάσινγκτον.

«Βασίζομαι στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, αναθεωρήθηκε αφού επικρίθηκε ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, τα αναθεωρημένα σημεία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής

Η θέση της Μόσχας και οι ρωσικές επιθέσεις

Η Μόσχα υπογράμμισε ότι δεν θα δεχθεί καμία συμφωνία που θα απομακρύνεται από τους στρατηγικούς της στόχους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε ότι κάθε αναθεωρημένο ειρηνευτικό πλάνο πρέπει να αντικατοπτρίζει τις κατανοήσεις που είχαν επιτευχθεί μεταξύ Τραμπ και Πούτιν το καλοκαίρι. «Αν το πνεύμα και το γράμμα του Anchorage διαγραφούν όσον αφορά τις βασικές κατανοήσεις που είχαμε θέσει, τότε θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», δήλωσε, αναφερόμενος στη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις της, πλήττοντας το Κίεβο χθες το πρωί με καταιγισμό πυραύλων και εκατοντάδες drones. Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές σε συστήματα ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, ενώ οι κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγεια καταφύγια.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και κατοικίες υπέστησαν ζημιές έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας στη νότια Ρωσία.

Μακρόν – «κρίσιμη καμπή» στις προσπάθειες ειρήνευσης

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για ειρηνευτική λύση αποκτούν δυναμική, αλλά «βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο».

Στην καθιερωμένη τελετή χάριτος της γαλοπούλας στον Λευκό Οίκο ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία. Θα δούμε. Πίστευα ότι θα ήταν μια πιο εύκολη υπόθεση, αλλά νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο».

