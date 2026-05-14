Επιβεβαιώθηκε και «με τη βούλα» ότι αδίστακτοι «άνθρωποι» δηλητηρίασαν με φόλα τον Echo, το εκπαιδευμένο μαλινουά που εντόπιζε εξαφανισμένους ανθρώπους.

Ο πανέμορφος σκύλος της ομάδας «Anubis Coldcase Κ9 Τeam» είχε συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις έρευνες στα Τέμπη, καθώς και σε αυτές για τον εντοπισμό του Μπάμπη Κούτσικου και του Βασίλη Καλογήρου.

Ο Echo ζούσε μαζί με συνολικά 20 μαλινουά στον ειδικό χώρο που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής.

Δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 στον χώρο της ομάδας στην Πεντέλη, με την ομάδα να εκφράζει από την αρχή υποψίες ότι επρόκειτο για φόλα.

Και πλέον οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν, όπως αναφέρει η ομάδα.

Η ανακοίνωση για τον Echo

«Σήμερα μας κοινοποιήθηκε η έκθεση τοξικολογικών αναλύσεων της θανάτωσης του Echo η οποία διεξήχθη από την εταιρεία DNALοgy (European center for genetics and DNA identification) διαπιστευμένο εργαστήριο δικανικής ιατρικής γενετικής.

Τα αποτελέσματα αυτά ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα της αρχικής ιστολογικής εξέτασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων και κτηνιατροδικαστικής, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ακριβή χημική σύσταση της ουσίας με την οποία δηλητηριάστηκε ο Echo.

Το σύνολο των νέων επιστημονικών στοιχείων θα κατατεθεί στις δικαστικές αρχές και στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την έρευνα για το θάνατο του Echo. Μαζί με το πόρισμα, παραδόθηκαν στις προκαταρκτικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία για την δράση τριών προσώπων τουλάχιστον, η δράση των οποίων τελεί υπό στενή παρακολούθηση από εμάς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η παράλληλη έρευνα από την πλευρά μας έφερε συνεχώς νέα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθεί πλήρως η ταυτότητα του δράστη – δραστών.

Η συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων ξεκίνησε αμέσως μετά την κατάθεση του δεύτερου πορίσματος για τα Τέμπη στις 2 Οκτωβρίου 2024 με κλιμάκωση των ενεργειών τους μέχρι και σήμερα.

Καταγγέλλουμε δημόσια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από τις 23/11/2024 δεχόμαστε συστηματικές και έντονες πιέσεις με σκοπό την απομάκρυνσή μας από τον δημοτικό χώρο στο Πεντέλη, στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου φέρεται να έγινε και η προαναφερόμενη δηλητηρίαση μετέπειτα θανάτωση του Echo.

Η σημερινή λήψη του τοξικολογικού πορίσματος κλείνει έναν κύκλο αβεβαιότητας και επιβεβαιώνει τις αρχικές μας εκτιμήσεις.

Η πλήρης ταύτιση των εξετάσεων δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα πράξουν το καθήκον τους για την δηλητηρίαση και την θανάτωση του Echo όπου πραγματοποιήθηκε μέσα στον ευρύτερο ελεγχόμενο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν συγκεκριμένα άτομα.

Η ομάδα μας παραμένει στη διάθεση των ανακριτικών αρχών, συνεργαζόμενη καθημερινά στη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ποινικών ευθυνών.

Ευχαριστούμε συγκεκριμένα τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για όλη του την βοήθεια και την στήριξη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας “Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων” και πιο συγκεκριμένα τον κο Δημήτριο Δούκα και τον κο Δημήτρη Τόντη, επίσης την κτηνίατρό μας κα Χρύσα Λαγουδάκη.

Με εκτίμηση

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ANUBIS COLDCASE K9 TEAM

Ευάγγελος Αλεξανδρής».

