search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 15:12

Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα –« Δεν ήθελα να σκοτώσω, είχα πιει»

14.05.2026 15:12
astynomia-motosikleta-bar-kallithea

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 58χρονος που το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε «πυρ» με ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του. Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κατήγγειλε νοσηλευτή για άσκηση βίας στον 16χρονο γιο της

Τέμπη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος Καραμανλή ζήτησαν συγγενείς των θυμάτων από τον Άρειο Πάγο

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Xi-Jinping-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

1 / 3