Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ταμείο ανεργίας έως 1.295 ευρώ”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΟΣΟ μας αποκοιμίζουν!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Ευνοϊκή ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά”
ΕΣΤΙΑ: “Η συνταγματική αναθεώρηση επισπεύδει τις εκλογές”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “1.500 ΑΦΜ με 4 δισ. φορολογούνται με 5%-Μαχαίρι 25% στις επιδοτήσεις”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα γκάλοπ και η μάχη της 2ης θέσης”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Βήμα-βήμα οι κινήσεις Τσίπρα για τη δημιουργία νέου κόμματος”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πήρε “ενέργεια” η κυβέρνηση και πήγε στο 31%”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Η “αναγνώριση εδαφών” τρομάζει την Ελλάδα”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΠΑΡΟΧΕΣ μέχρι τελικής πτώσης”
Documento: “Διπλό τζάκποτ για τα παιδιά του Μαξίμου”
REAL NEWS: “Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και “Γαλάζια Πατρίδα” “
