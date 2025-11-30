Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ταμείο ανεργίας έως 1.295 ευρώ”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΟΣΟ μας αποκοιμίζουν!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Ευνοϊκή ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά”

ΕΣΤΙΑ: “Η συνταγματική αναθεώρηση επισπεύδει τις εκλογές”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “1.500 ΑΦΜ με 4 δισ. φορολογούνται με 5%-Μαχαίρι 25% στις επιδοτήσεις”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα γκάλοπ και η μάχη της 2ης θέσης”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Βήμα-βήμα οι κινήσεις Τσίπρα για τη δημιουργία νέου κόμματος”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Πήρε “ενέργεια” η κυβέρνηση και πήγε στο 31%”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Η “αναγνώριση εδαφών” τρομάζει την Ελλάδα”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΠΑΡΟΧΕΣ μέχρι τελικής πτώσης”

Documento: “Διπλό τζάκποτ για τα παιδιά του Μαξίμου”

REAL NEWS: “Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και “Γαλάζια Πατρίδα” “

