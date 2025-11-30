«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Ολοκληρώνεται το τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ

Μετά από έντονο προβληματισμό στο κανάλι του Φαλήρου η απόφαση ελήφθη.

Το πολύπαθο τηλεπαιχνίδι, με παρουσιαστές τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο, που είδε τα νούμερα στους πίνακες τηλεθέασης να μειώνονται δραματικά, μετά τις διαδοχικές αλλαγές στην ημέρα και τις ώρες μετάδοσης, ολοκληρώνεται.

Σύμφωνα με το youfly.com, το «Η Ελλάδα Ψηφίζει» ολοκληρώνει τον κύκλο του τα Χριστούγεννα και δεν θα πάρει έγκριση και πράσινο φως για νέο κύκλο επεισοδίων.

Εξυπακούεται φυσικά ότι το δίδυμο Κούτρας-Ντσούνος συνεχίζει να απολαμβάνει τη στήριξη και εύνοιας του ΣΚΑΪ, με τους «Αταίριαστους» να τα πηγαίνουν εξαιρετικά στην πρωινή ζώνη.

