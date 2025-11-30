Τηλεθέαση Σαββάτου: Κονταροχτυπήθηκαν Χρηστίδου – Μάνεση για την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Σκληρή μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν το Σάββατο οι εκπομπές «Χαμογέλα και Πάλι» και «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

Οι εκπομπές της Σίσσυς Χρηστίδου και του Νίκου Μάνεση κονταροχτυπήθηκαν μέχρι τέλους και έκλεισαν κάνοντας και οι δύο μέσο όρο 14,6% στο δυναμικό κοινό.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» πήρε την πρωτιά με 18,8%, οι Δεκατιανοί 15,8% και το Χαμογέλα και Πάλι 12,6%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,6%

Χαμογέλα και πάλι – 14,6%

Δεκατιανοί – 10,4%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 6,7%

Ραντεβού το ΣΚ – 4,5%

Καλημέρα είπαμε; – 2,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 18,8%

Δεκατιανοί – 15,8%

Χαμογέλα και πάλι – 12,6%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7,3%

Ραντεβού το ΣΚ – 7%

Καλημέρα είπαμε; – 2,6%

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» – H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ – Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)