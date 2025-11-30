Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από το Δίλοφο Ζαγορίου – Ξεριζώθηκαν κυπαρίσσια και κατέστρεψαν το κοιμητήριο (Video)

Στο Δίλοφο Ζαγορίου, η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων 24 ωρών, με έντονη βροχή και ισχυρούς ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο κοιμητήριο του χωριού.

Η ριπή των ανέμων ξερίζωσε πελώρια κυπαρίσσια, τα οποία καταπλάκωσαν και κατέστρεψαν μνήματα, αφήνοντας πίσω τους μια εικόνα βιβλικής καταστροφής. Το νεκροταφείο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Στο έδαφος, από την πτώση των τεράστιων δέντρων, έχουν δημιουργηθεί κρατήρες μεγάλου μεγέθους, εγκυμονώντας κινδύνους. Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την πιθανότητα άγρια ζώα να εισέλθουν στον χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ιερότητα των νεκρών.

Οι κάτοικοι του Διλόφου απευθύνουν έκκληση για άμεση παρέμβαση. Ζητούν την κοπή και απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων, καθώς και την τοποθέτηση πρόχειρης περίφραξης για την προστασία του χώρου. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η ταφή στο κοιμητήριο του χωριού, λόγω της έλλειψης πρόσβασης και χώρου εξαιτίας των ξεριζωμένων πεύκων.

