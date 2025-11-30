Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Χατ τρικ ο Γιόβιτς, έχασε πέναλτι ο Σβιντέρσκι, με 10 παίκτες και οι δύο ομάδες – Live

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναμετρώνται στο μεγάλο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Αμφότεροι προέρχονται από σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές, με την ΑΕΚ να κερδίζει μέσα στην Φιορεντίνα και τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Στουρμ Γκρατς και να διανύει ένα καλό σερί με τον Μπενίτεθ στον πάγκο.

Οι 11αδες:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόφσκι, Γιεβντάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι, Μπακασέτας

ΑΕΚ: Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ζοάο Μάριο, Ρέλβας, Ρότα, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Καλοσκάμης

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος

90+5 Κεφαλιά Ζαρουρί λίγο άουτ !

90+4 Η ΑΕΚ χάνει ευκαιρία για το 2-4!

90+2′ ΓΚΟΛ: Ο Γιόβιτς χατ τρικ και 2-3 η ΑΕΚ!

89′ Πέναλτι για την ΑΕΚ!

88′ ΓΚΟΛ: Ο Τζούρισιτς με κεραυνό κάνει το 2-2!

85′ ΑΠΟΒΟΛΗ: Δεύτερη κίτρινη ο Μαρίν, με δέκα και η ΑΕΚ και το παιχνίδι παίρνει… φωτιά

74′ Τεράστια ευκαιρία από τον Τσέριν από το σημείο του πέναλτι αστόχησε για λίγο. Από την ώρα που παίζει με 10 ο Παναθηναϊκός όχι μόνο μείωσε, αλλά απειλεί με ισοφάριση απέναντι σε μια κακή ΑΕΚ

70′ ΓΚΟΛ: Ο Τετέ με κεφαλιά κάνει το 1-2 και παρά το ότι παίζει με δέκα ο Παναθηναϊκός, μειώνει το σκορ

65′ ΑΠΟΒΟΛΗ: Δεύτερη κίτρινη στον Τουμπά για μαρκάρισμα, μένει με 10 ο Παναθηναϊκός. Σωστή αποβολή

Βαρετά τα πρώτα 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο

Aρχισε το β’ ημίχρονο

Ημίχρονο με την Ενωση να έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα με 2-0

45+2′ ΓΚΟΛ: Με πέναλτι αλά Πανένκα ο Γιόβιτς κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ

Πέναλτι για την ΑΕΚ στο 45′ σε κόντρα που βγήκε ο Γιόβιτς

42′ Πολλά φάουλ στο ματς, ο Παναθηναϊκός παρά τη πίεση δεν βρίσκει καλές προϋποθέσεις για σουτ

28′ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ: Ο Στρακόσια νικάει τον Σβιντέρσκι και κρατάει το 0-1!

Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό

16′ ΓΚΟΛ: Ο Γιόβιτς σκοράρει. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ με πάσα προς τον Ρότα, εκείνος σέντραρε στην κίνηση και ο Γιόβιτς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας τελειώνοντας τη φάση με το κεφάλι. Ο Γεντβάει κάλυπτε… όλη την επίθεση της ΑΕΚ καθώς ξεχάστηκε

12′ Ο Ζαρουρί κάνει ατομική ενέργεια, αλλά ο Ρέλβας παρενέβη την κατάλληλη στιγμή

Με επιθετικό τόνο οι δύο ομάδες στα πρώτα 8 λεπτά, αλλά φάση δεν έχει το παιχνίδι

Σέντρα στον αγώνα

Διαβάστε επίσης:

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν – «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Ο Greek Freak «έσπασε το φράγμα» των 21.000 πόντων – Το «παιδί από τα Σεπόλια» έγινε ο 6ος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του ΝΒΑ (Video)

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας