Super League: Αθηναϊκό ντέρμπι αποδείξεων στη Λεωφόρο – Ύπουλες έξοδοι για τους δυο πρωτοπόρους

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League, με το διακύβευμα του αγώνα να είναι πολύ μεγάλο. Στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός, στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ.



Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι βρίσκει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε εξαιρετική κατάσταση. Το «τριφύλλι» συνέχισε την ανοδική του πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ήταν η τέταρτη σερί νίκες και έκτη στα επτά τελευταία ματς για τους «πράσινους». Σε εξίσου καλό momentum είναι και η Ένωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα από τη Φλωρεντία (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, καταγράφοντας την τρίτη σερί νίκη της και Πέμπτη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων – όλες με το ίδιο σκορ, 1-0. Όποια ομάδα κερδίσει θα διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για τη δυάδα – ίσως και κάτι παραπάνω – με τον ηττημένο να κάνει πισωγύρισμα αναφορικά με τη «μάχη» της εξόδου στο επόμενο UEFA Champions League.

Εμφανώς βελτιωμένος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4). Τα «καναρίνια» πήραν οκτώ βαθμούς στα πέντε τελευταία παιχνίδια (2-2-1) τους κερδίζοντας εμφατικά στο Αγρίνιο τον ΟΦΗ (4-2) και την ΑΕΛ (3-0). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες και θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. Ελπίζοντας πως θα ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν στο «Λάμπρος Κατσώνης» για να αντιμετωπίσουν τον εκπληκτικό Λεβαδειακό, έχοντας διασυρθεί ήδη μία φορά στο ίδιο γήπεδο εφέτος (4-1 για το Κύπελλο στις 17/9). Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 1-1 με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League, τη στιγμή που οι Βοιωτοί παραμένουν αήττητοι από τις 27/9 σε Super League και Κύπελλο, με πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες στο διάστημα αυτό (με 19-6 τέρματα).

Στο Περιστέρι, τέλος, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης ελπίζουν πως θα κάνουν μία επανεκκίνηση στη σεζόν, καθώς κι οι δυο απογοητεύουν μέχρι στιγμής, έχοντας προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή. Οι Περιστεριώτες γνώρισαν την ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του Ντούσαν Κέρκεζ, οι Αρκάδες με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο τους έμειναν στο 1-1 με τον Παναιτωλικό και, παράλληλα, χαμηλά στην κατάταξη. Μόλις ένας βαθμός χωρίζει τους δυο συλλόγους και το «τρίποντο» είναι κομβικής σημασίας.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου:

ΟΦΗ-Βόλος 0-1

Άρης-ΑΕΛ 1-2

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου:

17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

