01.12.2025 18:42

Γεωργία: Ξεκινά έρευνα μετά τις καταγγελίες του BBC για χρήση χημικού του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον διαδηλωτών

01.12.2025 18:42
georgia-protest

Η Γεωργία ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας, μετά το ρεπορτάζ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC που κατηγορούσε τη χώρα ότι χρησιμοποίησε έναν χημικό παράγοντα για να διαλύσει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με το BBC, οι γεωργιανές Αρχές χρησιμοποίησαν ένα «χημικό όπλο που χρονολογείται από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», το βρωμοβενζυλοκυανίδιο, ένα δακρυγόνο αέριο που προκαλεί εγκαύματα, βήχα και εμετό.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν «σε ποιες πληροφορίες βασίστηκε το BBC», και να εκτιμήσουν την ορθότητά τους.

«Βυθισμένη» σε πολιτική κρίση η χώρα

Η Γεωργία έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο». 

Η νίκη του αμφισβητείται από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση που οργανώνει διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς ωστόσο να καταφέρει μέχρι στιγμής να αλλάξει την πολιτική της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για αυταρχισμό και για προσέγγιση με τη Ρωσία, εις βάρος της ΕΕ. 

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, λέει ότι η αντιπολίτευση θέλει να ανέλθει διά της βίας στην εξουσία και να ωθήσει τη χώρα σε αντιπαράθεση με τη Μόσχα.

Σε ορισμένες διαδηλώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος. Μη κυβερνητικές οργανώσεις κατήγγειλαν την κακομεταχείριση των διαδηλωτών.

