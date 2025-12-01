Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.
Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Η κινητοποίηση κράτησε για μία ώρα και στη συνέχεια ο δρόμος άνοιξε στην κυκλοφορία.
