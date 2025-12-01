Ημαθία: Οι αγρότες απέκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την οδό μέσω της οποίας εκτρέπεται η κυκλοφορία λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Η κινητοποίηση κράτησε για μία ώρα και στη συνέχεια ο δρόμος άνοιξε στην κυκλοφορία.

