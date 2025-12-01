Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα…

Με το έμπα στον τελευταίο μήνα του χρόνου, αναμένεται και ο τελευταίος κύκλος δημοσκοπήσεων, που θα διαμορφώσουν όχι μόνο τα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού, αλλά θα αφήσουν και μία επίγευση για το πού (μπορούν να) πάνε τα πράγματα.

Για παράδειγμα η ΝΔ θέλει οπωσδήποτε να εμπεδωθεί η εντύπωση, στο τέλος μίας πολύ δύσκολης χρονιάς, ότι «το έχει» το 30%. Μεγάλη φιλοδοξία και δύσκολος στόχος, αν αναλογιστεί κανείς τα όσα συμβαίνουν στον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο.

Φθορά «Καραχάλιου» για Καρυστιανού

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που καταγράφουν κάποιες μετρήσεις, όπως μου μεταφέρουν έγκυρες πηγές, είναι ότι η ιστορία με τον Νίκο Καραχάλιο, το «Κύμα» και άλλες… θαλασσοταραχές, έκανε ζημιά στη Μαρία Καρυστιανού, εις ό,τι αφορά σε ενδεχόμενα πολιτικά της σχέδια.

Δεν είναι ακριβώς ότι έχασε την λάμψη και την απήχηση στην κοινωνία για το αίτημα της δικαιοσύνης στο δυστύχημα των Τεμπών, αλλά για τις όποιες πολιτικές φιλοδοξίες ενέτεινε την επιφύλαξη και τη διαφωνία. Πρακτικά, ένα δυνητικό κόμμα Καρυστιανού καταγράφει πλέον μικρότερη απήχηση απ’ όσο πριν ένα δίμηνο…

Το μπέρδεμα με την Ιθάκη

Εβδομάδα Τσίπρα και αυτή που ξεκινάει σήμερα. Ο πρώην πρωθυπουργός και επιτυχημένος πλέον… συγγραφέας θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» την Τετάρτη. Και αναμένεται να πει πολλά.

Διακρίνω πάντως μία «σύγχυση»: Κάποιοι φανατικοί «τσιπρικοί» κάνουν το λάθος και… μετατρέπουν την απήχηση του βιβλίου – πράγματι πολύ μεγάλη – σε… πολιτικό κεφάλαια για τον πρόεδρο Αλέξη. Σε λίγο δηλαδή θα ερμηνεύσουν τις πωλήσεις και το ενδιαφέρον για το βιβλίο ως «πρόκριμα» για την… πρωθυπουργία.

Χρειάζεται προσοχή σε όλα αυτά. Διαφορετικά στην «Ιθάκη 2», είναι πιθανό να γράφει ο Τσίπρας ότι «δεν αντιλήφθηκα έγκαιρα ότι άλλο συγγραφική επιτυχία και άλλο πολιτική εφόρμηση».

Ανασχηματισμός μετά τη δικογραφία

Με μία έγνοια ζει και αναπνέει η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ αυτό τον καιρό: την έγνοια του ανασχηματισμού. Ο οποίος υπολογίζεται για τις αρχές του χρόνου, ενδεχομένως τον Ιανουάριο ή και αργότερα.

Το θέμα όμως εδώ δεν έχει να κάνει με σχεδιασμούς τους Μαξίμου. Αλλά με το πώς εξελίσσεται η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος να περιμένει τη δικογραφία της Κοβέσι, που θα φτάσει στη Βουλή, ώστε να ξεκαθαριστεί ποιοι αναφέρονται σε αυτή και πώς. Αν δηλαδή θα έχει εμπλοκή βουλευτών με ποινικές ευθύνες και για ποιους θα ζητείται η άρση ασυλίας.

Μέχρι να διαμορφωθεί σαφής εικόνα, ο οποιοσδήποτε ανασχηματισμός κινδυνεύει να… αναιρεθεί κατά ένα μέρος του από τη δικογραφία.

Πότε θα έρθει η δικογραφία; Πηγές που γνωρίζουν κάτι παραπάνω λένε για μέσα Ιανουαρίου.

– Ο χρόνος και οι επιλογές του ανασχηματισμού είναι το μικρότερο θέμα που επηρεάζει η νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μείζον θα είναι εάν η εισαγγελία θα ζητά την άρση ασυλίας για έξι και παραπάνω βουλευτές της ΝΔ. Και μάλιστα με στοιχεία που δύσκολα το Μαξίμου θα τα αγνοήσει και θα αρνηθεί το αίτημα. Εκεί θα έχουμε μέχρι και σενάρια (πολιτικού) τρόμου…

Ονοματολογία

Μιας και λέμε για ανασχηματισμό, μαθαίνω ότι στην ονοματολογία γίνεται κανονική παρέλαση, καθώς οι αλλαγές θα αφορούν κατά κύριο λόγο σε υφυπουργούς. Με αποτέλεσμα, κάθε βουλευτής να θεωρεί τον εαυτό του δυνητικό μέλος της κυβέρνησης.

Πάντως τρία ονόματα ξεχωρίζουν έτσι κι αλλιώς στις συζητήσεις που γίνονται στα κουίντες του Μαξίμου: Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βασίλης Οικονόμου και… Μακάριος Λαζαρίδης. Για διαφορετικούς λόγους εξετάζεται η κάθε περίπτωση – αλλά η επιχειρηματολογία είναι ισχυρή και για τους τρεις μαθαίνω.

Η απουσία του Καμμένου

Παρατήρησα ότι ενώ ο Πάνος Καμμένος διατεινόταν πριν έρθει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, ότι είναι «αυτοκόλλητοι», τελικά πρέπει να είναι ο μόνος παράγοντας στη χώρα που θα ήθελε να έχει φωτογραφία μαζί της, αλλά δεν το έχει καταφέρει ακόμα.

Σε λίγο η Κίμπερλι θα έχει κάνει εμφάνιση μέχρι και στη γιορτή κάστανου στο Βέρμιο ή στην Ελατόβρυση της Καρδίτσας, αλλά με τον Πάνο Καμμένο, δεν θα έχει βρεθεί ούτε σε εκδήλωση για την Ικαρία που λέει ο λόγος.

Ο Παπασταύρου και οι σταυροί

Δεν είναι καλά τα νέα από τις μετρήσεις στο νότιο τομέα της Β’ Αθήνας για τον Σταύρο Παπασταύρου. Μπορεί ο υπουργός Ενέργειας να βρέθηκε στον… αφρό της επικαιρότητας με τις τελευταίες ενεργειακές συμφωνίες της χώρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι μεταφράζεται και σε επαρκή όγκο «σταυρών» στη μάχη της βουλευτικής εκλογής στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Άλλωστε δεν αρκεί μία απλή εκλογή, στις τελευταίες θέσεις – ένας υπουργός οφείλει να έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί ψηλά.

Κάποιοι εκτιμούν ότι ακριβώς αυτό το θετικό κλίμα από τους χειρισμούς του Παπασταύρου στις ενεργειακές συμφωνίες, μάλλον μπορεί να τον οδηγήσουν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

– Από την άλλη βέβαια, εάν είναι να πιεστεί ο… Νίκος Δένδιας από την παρουσία ενός ισχυρού υπουργού στη συγκεκριμένη περιφέρεια, βλέπω τον Παπασταύρου να τρέχει σε συνεστιάσεις, κοπές πίτας και σε γεγονότα που μπαίνουν στα «κοινωνικά» των εφημερίδων.

Πληρωμές–φιάσκο για τους αγρότες

Δεν πήγε καθόλου καλά η ιστορία με τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, την Παρασκευή.

Και το Μαξίμου φαίνεται να τα έχει… «πάρει», κατά το κοινώς λεγόμενο.

Το χάος ήταν τέτοιο που κανείς δεν κατάλαβε τι πήρε, γιατί το πήρε και, κυρίως, γιατί πήρε λιγότερα – ή και τίποτα. Αγρότες έβλεπαν λογαριασμούς άδειους, άλλοι ψίχουλα αντί για τα αναμενόμενα ποσά, και κανένας δεν μπήκε στον κόπο να δώσει μια στοιχειώδη εξήγηση. Ούτε ένα χαρτί, ούτε μια πλατφόρμα, ούτε μια ανακοίνωση. Ό,τι μπήκε, μπήκε· κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι, από «στήριξη στον πρωτογενή τομέα», το θέμα κατέληξε σε θρίλερ απορίας και οργής.

Μία αστοχία, που όμως είναι τεχνικής φύσεως και διορθώνεται, έγινε με το επίδομα ενοικίου.

Το θέμα είναι πώς το Μαξίμου περίμενε επικοινωνιακά κέρδη, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία και πρόγραμμα SAFE θα συζητηθεί την Δευτέρα στις Βρυξέλλες – Συμβούλιο Εξωτερικών υποθέσεων των υπ. Αμυνας

Στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ η Κεραμέως για τις κοινωνικές συμβάσεις

Τσουκαλάς για αγρότες: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιφύλαξε αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις»