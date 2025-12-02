search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

02.12.2025 16:17

Τροπολογία Χρυσοχοΐδη για τα όπλα – Αυστηροποιείται το πλαίσιο

02.12.2025 16:17
xrysoxoidis 776- new

Στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα όπλα προχωράει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στον απόηχο όσων τραγικών συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα παράνομης κατοχής όπλων για θήρα, μεταφοράς όπλων και εκρηκτικών υλών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, με τις σχετικές διατάξεις να τροποποιούνται προς το αυστηρότερο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παράνομη χρήση όπλων, ιδίως πυροβόλων, «υπονομεύει σοβαρά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα ένοπλης βίας και οργανωμένης εγκληματικότητας». Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Ειδικότερα:

α) αυστηροποιούνται οι ποινές (ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές) που επισύρουν οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου για τα όπλα, αναφορικά με την κατοχή όπλων για θήρα, τη μεταφορά και χρήση όπλων, τη μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, την οπλοχρησία, καθώς και για την τέλεση των αδικημάτων που αναφέρονται σε ζωοκλοπή, ιχθυοκλοπή, ζωοκτονία, ιχθυοκτονία.

β) ποινικοποιούνται: η παράλειψη άμεσης αναγγελίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, από ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή διοργανωτή εκδήλωσης, της τέλεσης άσκοπων πυροβολισμών και άσκοπης χρήσης εκρηκτικών μηχανισμών εκρηκτικών υλών αυτού

– η  παρακίνηση ή η πρόκληση άλλου σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων ή η διαφήμιση της παράνομης χρήσης τους ή η παροχή πληροφοριών για την παράνομη προμήθειά τους, με αυστηροποίηση της επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής, εάν η πράξη απευθύνεται σε ανήλικο,

– η παράνομη εισαγωγή ή κατοχή όπλου σε αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικά καταστήματα, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις ή σε  μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.

γ) ορίζεται ότι, παραμένει ατιμώρητος για την πράξη της οπλοκατοχής, όποιος κατέχει παράνομα όπλα και με δική του θέληση τα παραδίδει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εντος της οριζόμενης ημερομηνίας από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όποτε και του επιστρέφονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Οι ποινές για τις μπαλωθιές

Αξίζει να σημειωθεί πώς όσον αφορά  στους άσκοπους πυροβολισμούς, εκτός από την δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ. 

Με φυλάκιση έως δυο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

b5fc32f9b8f9c70f90b329cdecbe68afΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για τη διαβίβαση στη Δικαιοσύνη των καταθέσεων «χασάπη», Σεμερτζίδου, Μαγειρία – «Οι πρόεδροι γνώριζαν τα πάντα», κατέθεσε η Μαρκοπούλου

Μητσοτάκης για τις συλλογικές συμβάσεις: Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης

Αγροτικό: «Φίλια πυρά» κατά της κυβέρνησης από την Αραμπατζή – Ερώτηση για το Μέτρο 23

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

witcoff moscow
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

lafazanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαφαζάνης: «H λύση στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας είμαι εγώ»

DIATHIKI_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ριζική αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου: Τι αλλάζει σε διαθήκες, αποποιήσεις, συμβάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 17:35
putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

alexis-tsipras
ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

witcoff moscow
ΚΟΣΜΟΣ

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

1 / 3