Τροπολογία Χρυσοχοΐδη για τα όπλα – Αυστηροποιείται το πλαίσιο

Στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα όπλα προχωράει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στον απόηχο όσων τραγικών συνέβησαν στα Βορίζια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα παράνομης κατοχής όπλων για θήρα, μεταφοράς όπλων και εκρηκτικών υλών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, με τις σχετικές διατάξεις να τροποποιούνται προς το αυστηρότερο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η παράνομη χρήση όπλων, ιδίως πυροβόλων, «υπονομεύει σοβαρά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα ένοπλης βίας και οργανωμένης εγκληματικότητας». Όπως επισημαίνεται, η αυστηροποίηση των ποινών έχει ως στόχο «να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει την κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητας της έννομης τάξης».

Ειδικότερα:

α) αυστηροποιούνται οι ποινές (ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές) που επισύρουν οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου για τα όπλα, αναφορικά με την κατοχή όπλων για θήρα, τη μεταφορά και χρήση όπλων, τη μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, την οπλοχρησία, καθώς και για την τέλεση των αδικημάτων που αναφέρονται σε ζωοκλοπή, ιχθυοκλοπή, ζωοκτονία, ιχθυοκτονία.

β) ποινικοποιούνται: η παράλειψη άμεσης αναγγελίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, από ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή διοργανωτή εκδήλωσης, της τέλεσης άσκοπων πυροβολισμών και άσκοπης χρήσης εκρηκτικών μηχανισμών εκρηκτικών υλών αυτού

– η παρακίνηση ή η πρόκληση άλλου σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων ή η διαφήμιση της παράνομης χρήσης τους ή η παροχή πληροφοριών για την παράνομη προμήθειά τους, με αυστηροποίηση της επιβαλλόμενης χρηματικής ποινής, εάν η πράξη απευθύνεται σε ανήλικο,

– η παράνομη εισαγωγή ή κατοχή όπλου σε αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικά καταστήματα, κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.

γ) ορίζεται ότι, παραμένει ατιμώρητος για την πράξη της οπλοκατοχής, όποιος κατέχει παράνομα όπλα και με δική του θέληση τα παραδίδει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εντος της οριζόμενης ημερομηνίας από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όποτε και του επιστρέφονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Οι ποινές για τις μπαλωθιές

Αξίζει να σημειωθεί πώς όσον αφορά στους άσκοπους πυροβολισμούς, εκτός από την δεδομένη απαγόρευση, οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Με φυλάκιση έως δυο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος ή ο διοργανωτής της εκδήλωσης, όπου έχουν πέσει μπαλωθιές.

