Τσιάρας: Δύσκολη περίοδος για τους αγρότες, θα ξεπεράσουμε το ένα δισ. σε καταβολές ως το τέλος του χρόνου (Audio)

Για μια συνολικά δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δεσμευόμενος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου στους αγρότες και κτηνοτρόφους θα δοθεί ποσό που θα ξεπεράσει το ένα δισ. ευρώ.

Μιλώντας στον Ρ/Σ Real FM, ο υπουργός δήλωσε ότι «είμαι ο πρώτος ο οποίος θα δεχθώ ότι είναι μία πολύ δύσκολη περίοδος συνολικά για τον πρωτογενή τομέα και για όλους τους παραγωγούς. Και αυτή η πραγματικότητα υπαγορεύεται αφενός μεν από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Δευτερευόντως από το γεγονός ότι οι τιμές όλων των αγροτικών προϊόντων, όχι στην Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά, βρίσκονται κυριολεκτικά στο ναδίρ. Είναι πάρα πολύ πιεσμένες. Και τρίτον βεβαίως ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με άλλα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία πολύ δύσκολη πραγματικότητα για το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών».

Ο υπουργός φάνηκε αμήχανος όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την επίθεση των ΜΑΤ σε αγρότες, λέγοντας ότι «η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο. Έχω συναντηθεί πολλές φορές με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών και βεβαίως δεν σας κρύβω ότι περίμενα ότι και πριν την γενική κινητοποίηση θα υπάρξει μία τέτοια συνάντηση, η οποία δεν υπήρξε. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ένταση προφανώς έχει πάντα δύο μέρη και το να βλέπει κανείς παραδείγματος χάρη κάποιοι να επιτίθενται στα οχήματα της αστυνομίας ή να προσπαθούν να τα καταστρέψουν δεν είναι μία εικόνα που συνάδει με αιτήματα που δικαίως προβάλλονται και που θα έπρεπε να είναι σε μία εντελώς διαφορετική λογική συλλογικής έκφρασης».

Δορυφορικό πρόβλημα

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «προσωπικά και δημόσια είχα απευθύνει έκκληση προκειμένου να υπάρξει συζήτηση και διάλογος όλη την προηγούμενη εβδομάδα προς τους εκπροσώπους των αγροτών αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δορυφορική καταγραφή των αγροτεμαχίων: «Το λεγόμενο monitoring, δηλαδή η καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από δορυφόρο είναι μία επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να κρίνονται επιλέξιμα τα αγροτεμάχια προς επιδότηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα action plan, τα δύο σχέδια δράσης που διαμορφώσαμε και υλοποιούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητηθεί θα έλεγα ακόμη ευκρινέστερη καταγραφή μέσω του monitoring των αγροτεμαχίων. Εκεί νομίζω ότι όντως έχει υπάρξει ένα πρόβλημα, διότι όντως πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από την μεγάλη ευαισθησία που ουσιαστικά έπρεπε να υπάρχει κατά τη καταγραφή του δορυφόρου έχουν ουσιαστικά βγει εκτός», είπε, προσθέτοντας ότι «στο τέλος της εβδομάδος ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μία πλατφόρμα ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν όλοι αυτοί οι αγρότες μία αίτηση θεραπείας και με δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία φυσικά να παίρνουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Σχετικά με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ο Κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι «όντως σε σχέση με πέρσι που ήταν περισσότερα τα χρήματα φέτος είναι κατά 100 – 110 εκατ. λιγότερα. Είναι 363 εκατ. ευρώ τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με πέρσι όντως δόθηκαν λιγότερα χρήματα. Πέρσι δόθηκαν 476 εκατ. Φέτος δόθηκαν 363 εκατ. Πρέπει όμως να δούμε γιατί δόθηκαν λιγότερα. Διότι περίπου 44.350 αγρότες έχουν μπει σε μια διαδικασία περαιτέρω ελέγχου, άρα δεν έχουν πάρει τα χρήματα, που δικαιούνται. Γιατί περίπου 13.000 και πλέον κτηνοτρόφοι δεν είχαν την δυνατότητα να πάρουν επιλέξιμους βοσκοτόπους […] και βεβαίως γιατί υπήρχαν από το monitoring οι εξαιρέσεις κάποιων αγροτεμαχίων. Όλα αυτά, όμως, είναι θέματα ή ζητήματα τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα μέσω ενστάσεων να εξεταστούν και πιθανόν αυτό το ποσό να φτάσει να είναι το ίδιο με το περσινό».

Οι καταβολές που έρχονται

«Πρέπει να δει κανείς ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι προφανώς αυτή η προσπάθεια έχει συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Πρέπει εδώ να δούμε ότι από τη στιγμή που ουσιαστικά ξεκλείδωσαν οι πληρωμές μετά την αποδοχή του δευτέρου σχεδίου δράσης, που υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια σειρά πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το επόμενο διάστημα θα πληρωθεί το Μέτρο 23, θα πληρωθεί η αποζημίωση για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου του “Daniel” στη Θεσσαλία, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, θα πληρωθούν τα 8 παλιά προγράμματα, εννοώ τα περσινά, τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα και θα πληρωθεί και η ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης» είπε.

«Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους Έλληνες παραγωγούς και αυτή η προσπάθεια έχει ουσιαστικά τώρα την ολοκλήρωσή της», δεσμεύτηκε ο Κ. Τσιάρας.

