Με αστυνομικά μέτρα «απειλεί» η κυβέρνηση τους αγρότες – Κόκκινη γραμμή οι «κρίσιμες υποδομές» που δεν μπορούν να αποκλειστούν

Ανοικτό αφήνουν τα στελέχη της κυβέρνησης να υπάρξει συντεταγμένο σχέδιο αντιμετώπισης των αγροτικών κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι είναι καθήκον της αστυνομίας να ανοίξει τους δρόμους. «Επιχειρησιακά το πώς θα το κάνει στον σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση, θα το αποφασίσουν οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι» έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες .

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση απειλεί τους αγρότες με μέτρα καταστολής προκειμένου να αντιμετωπίσει τα μπλόκα, επικαλούμενη, μάλιστα, το καλό της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η κινητοποίηση των αγροτών παίρνει άλλα χαρακτηριστικά, αφού όπως έγινε γνωστό, σήμερα οι ταξιτζήδες της Θεσσαλονίκης θα πάνε πορεία στα Μάλγαρα, όπου χθες έφτασαν αλλά 200 τρακτέρ.

Η κατάσταση μοιάζει την συγκεκριμένη στιγμή με αδιέξοδη, καθώς όσο η κυβέρνηση εμφανίζεται να κρατάει σκληρή γραμμή απέναντι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα, τόσο και ο αγροτικός κόσμος εμφανίζεται αμετακίνητος από την θέση του να κλείσει όλες τις εθνικές οδούς ακόμα και τα λιμάνια και τα τελωνεία της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε χθες πάντως υπέρ του διαλόγου: «Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον μας ο διάλογος, και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου» ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι μέσω αυτής της οδού πριν από δύο χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα, η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας. «Διάλογος «ναι» αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία» πρόσθεσε.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε πάντως ότι «υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε» δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι «παραβάτες» θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διαδηλωτών, των απεργών και των αστυνομικών αρχών σε όλη τη χώρα και μέσα από συνεννόηση βρίσκονται λύσεις» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Φυσικά, δεν είναι λίγα εκείνα τα γαλάζια στελέχη τα οποία εμφανίζονται να αγωνιούν για την εξέλιξη της ιστορίας, δεδομένου ότι οι αγρότες μέχρι και τις τελευταίες εκλογές αποτελούσαν ένα προνομιακό εκλογικό σώμα για την ΝΔ. Άλλωστε, στις τελευταίες εθνικές εκλογές το 48% των αγροτών ψήφισε τη Ν.Δ.

Την ίδια ώρα, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να καταβληθούν στους αγρότες έως τα Χριστούγεννα οι υπόλοιπες ενισχύσεις, ύψους 1,2 δις, ώστε στην συνέχεια η κυβέρνηση να εμφανιστεί ότι ήταν συνεπής σε όσα έλεγε εκθέτοντας με τον τρόπο τους τους αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες από την πλευρά τους καταγγέλλουν την κυβέρνηση για κοροϊδία. Όπως έλεγε εκπρόσωπος των αγροτών «Ανθρώπους που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν τους τραβάς στα δικαστήρια. Ούτε κλέψαμε, ούτε πειράξαμε ανθρώπους. Μας έχουν αγανακτήσει, μας πετάνε ψίχουλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε με οργή για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις: «Περίμεναν ένα χρόνο και ενάμιση να μας αναγγείλουν εισόδημα. Δεν κοίταξαν να δουν ακριβώς τι χάσανε, αυτοί που έχασαν τα κοπάδια και δεν έχουν να ζήσουν. Να ξέρει η κυβέρνηση πλέον ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κατάντια, φτώχεια».

Να θυμίσουμε ότι αγροτικά μπλόκα υπάρχουν στην

Λάρισα – Νίκαια

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Ε-65, στο ύψος της Καρδίτσας

Κομοτηνή – Εγνατία

Νέα Χαλκηδόνα

Γυψοχώρι Πέλλας

Τελωνείο Κακκαβιάς

Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

