Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε την κατηγορία ο φερόμενος ως συνεργός – Τη Δευτέρα η εισαγγελική πρόταση

Με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου για την εκτέλεση του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση.

Ο 48χρονος φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου, πρώτο κατηγορούμενο στη δίκη.

Κατά την απολογία του ο 48χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, την οποία αντιμετωπίζει, και υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ίδιος, επιβεβαίωσε τη γνωριμία του με τον φερόμενο ως εκτελεστή, ο οποίος είναι γνωστός και ως «ωραίος Τζο». Όπως είπε, οι δύο τους είχαν γνωριστεί στις φυλακές, και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία.

Τι υποστήριξε ο 48χρονος για το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση

Ο 48χρονος ρωτήθηκε κατ’ επανάληψη από τη πρόεδρο για την αγορά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του τοπογράφου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν έχει εμπλοκή, και ότι έκανε απλώς «ένα θέλημα».

«Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π…. (σ.σ. τον λογιστή του, ο οποίος δεν κατηγορείται για την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία, ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με το σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π.. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», είπε χαρακτηριστικά ο 48χρονος με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να επισημαίνει ότι «αν ισχύουν αυτά που μας λέτε, τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία».

«Εγώ μεροκάματο έκανα, πήγα και του πήρα ένα αμάξι, όπως μου ζήτησε», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Η παρέμβαση του φερόμενου ως εκτελεστή του τοπογράφου

Της απολογίας του 48χρονου είχε προηγηθεί παρέμβαση του 45χρονου φερόμενου ως δολοφόνου του τοπογράφου, ο οποίος θέλησε να αποτάξει από πάνω του τον κόσμο της νύχτας: «Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο αυτόν της νύχτας που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δε διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως, για ένα μαγαζί. Αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα».

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός της στυγερής δολοφονίας, προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πείσει το δικαστήριο ότι δεν είναι αυτός ο εκτελεστής του τοπογράφου, ισχυριζόμενος ότι είναι αριστερόχειρας και όχι το αντίθετο, όπως προέκυψε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας.

«Επίσης, θα ήθελα να επανέλθω και να πω κάτι για το κινητό μου. Είχε μέσα βίντεο από το Μιλάνο και την Κρήτη που ήμουν σε ένα γάμο και πυροβόλησα μπαλωθιές με το αριστερό μου χέρι. Που είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει», είπε ο 45χρονος, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ρωτά «τι να δούμε κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;».

«Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ», απάντησε ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Σημειώνεται ότι η δίκη για την υπόθεση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 8/12, με την πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.

