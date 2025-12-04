Ελληνική βιομηχανία: Απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω ενεργειακού κόστους και ευρωπαϊκών εξελίξεων

Η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια από τις πιο καθοριστικές καμπές της τελευταίας δεκαετίας, σε ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος απώλειας ανταγωνιστικότητας δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο, αλλά πραγματική απειλή. Το ενεργειακό κόστος – ήδη από τα υψηλότερα στην Ευρώπη – συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά τις παραγωγικές μονάδες, τη στιγμή που οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα και δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα ολόκληρων κλάδων.

Το πρόσφατο σοκ από τις ανακοινώσεις της Norsk Hydro, η οποία προχωρά σε σταδιακό κλείσιμο μονάδων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες και αναστολή παραγωγής σε έξι εργοστάσια μέχρι το 2026, λειτούργησε σαν ηλεκτροσόκ για τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη. Ο όμιλος, ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως στον χώρο του αλουμινίου, δεν έστειλε απλώς ένα εταιρικό μήνυμα· έστειλε ένα σήμα ότι η ενεργειακή πίεση αρχίζει να ξεπερνά τα όρια αντοχής ακόμη και των πιο ισχυρών παραγωγών. Το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας — χωρών που διαθέτουν χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και κρατικά προγράμματα στήριξης — επιτείνει τον φόβο για κύμα αποβιομηχάνισης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν μείνει αδρανείς. Η Γερμανία, εντοπίζοντας εγκαίρως τον κίνδυνο απώλειας παραγωγικής βάσης, ανακοίνωσε επιδοτούμενο πλαφόν τιμών για τη βαριά βιομηχανία έως το 2028. Η Γαλλία, από την πλευρά της, υλοποιεί δραστικές μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, με το κράτος να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του κόστους. Οι αποφάσεις αυτές, όσο δημοσιονομικά βαρύ τίμημα κι αν συνεπάγονται, έχουν κοινό στόχο: να αποτρέψουν μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρες με ευνοϊκότερες συνθήκες.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, το τοπίο παραμένει θολό. Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών για ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρέμβασης, ο βιομηχανικός κόσμος εμφανίζεται επιφυλακτικός. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που δεν περιλαμβάνει πρόσθετες πιστώσεις για στοχευμένη ενίσχυση της παραγωγής, ενίσχυσε την αγωνία των επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ενέργειας αποτελεί κομβικό παράγοντα επιβίωσης, κάθε καθυστέρηση στην εξειδίκευση των μέτρων μεταφράζεται σε απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου αντίστοιχου του ιταλικού, προσαρμοσμένου στη δομή και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι για να στηριχθούν οι ενεργοβόρες μονάδες απαιτείται ένα ετήσιο πακέτο της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ — ποσό που θεωρείται απαραίτητο για να διατηρηθεί ζωντανός ο παραγωγικός ιστός, ο οποίος ήδη λειτουργεί στα όρια των αντοχών του. Οι μεγάλες βιομηχανίες σημειώνουν ότι χωρίς μια μηχανιστική μείωση του κόστους ρεύματος, η Ελλάδα θα δυσκολευτεί να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε χώρες που παρέχουν ευρεία κρατική στήριξη.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σύντομα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εντατικός κύκλος διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, ο χρόνος μοιάζει να λειτουργεί εις βάρος της ελληνικής παραγωγής. Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει με ταχύτητα, και κάθε μήνας αναμονής διευρύνει την απόσταση από τους ανταγωνιστές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι απλώς να παραμείνει εντός παιχνιδιού, αλλά να εξασφαλίσει ότι η βιομηχανική της βάση δεν θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το αν η ελληνική βιομηχανία θα διατηρήσει τη δυναμική της ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ακόμη δυσμενέστερο μέλλον, όπου η παραγωγή θα συρρικνώνεται και οι επενδύσεις θα κατευθύνονται εκτός συνόρων.

