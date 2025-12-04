Κάδοι για τα ζώα: Η Ρωξάνη Μπέη απαντά στον Κώστα Μπακογιάννη με στοιχεία – «Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε» λέει ο Δήμος

Σκληρή απάντηση στις καταγγελίες του Κώστα Μπακογιάννη για τoυς κάδους των σκύλων, που προμηθεύτηκε ο δήμος Αθηναίων, δίνει η αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη.

Η αναπληρώτρια Δήμαρχος, παραθέτει συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία, καταλογίζει στον πρώην δήμαρχο «επιλεκτικές ευαισθησίες ως προς τα οικονομικά της Αθήνας, καθώς δεν γνωρίζει καλά καλά τα πεπραγμένα του, ούτε παρακολουθεί το τί γίνεται στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να είναι στοιχειωδώς ακριβής στην κριτική του», ενώ τον κατηγορεί για «έλλειψη στοιχειώδους γνώσης από το γεγονός ότι αναφέρεται σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες φυσικά και δεν αφορούν τα δημοτικά τέλη που προορίζονται αυστηρά για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, εκ του νόμου».

«Δύσκολα πείθεις περί “σπατάλης” όταν το παρελθόν σου είναι γεμάτο υπερκοστολογημένους μικρο-θησαυρούς» σημειώνει χαρακτηριστικά η κυρία Μπέη.

Η παράταξη του κ. Μπακογιάννη είχε υποστηρίξει ότι υπάρχουν «προκλητικές σπατάλες με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε «χρυσός κάδος» και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων».

Και πρόσθετε ότι «με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!»

Κατηγορούσε δε τη δημοτική αρχή ότι «επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις», όπως «οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης, ενώ για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος».

Ρωξάνη Μπέη: Άλλοι έκαναν την πόλη βιτρίνα πολυτελείας, άλλοι κάνουν τη δουλειά με λογικό κόστος

Στην ανάρτησή της η αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , παραθέτει την εξέλιξη της υπόθεσης, αναφέροντας τα σχετικά στοιχεία:

«Στην Πανεπιστημίου, εκεί όπου κάποτε δοκιμάστηκαν ποδηλατόδρομοι, ζαρντινιέρες και αστικοί μύθοι, είχε εμφανιστεί το νέο «θαύμα» της προηγούμενης δημοτικής αρχής: τα καδάκια άνω των… 2.000 ευρώ το καθένα. Ναι, καλά διαβάσατε.

Αλλά τώρα κουνάει το δάχτυλο η παράταξη Μπακογιάννη για τη μοναδική προμήθεια με ίδιους πόρους που αφορά την καθαριότητα της πόλης, ενώ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ που αφορούν στόλο, αλλά και υπόγειους κάδους και υποδομές, είναι όλες χρηματοδοτούμενες. Και φυσικά έχουν ήδη τρέξει καιρό, μαζί με ό,τι αφορά αναλώσιμα και καθημερινές ανάγκες, και ενώ έχει ενισχυθεί ο Δήμος σε προσωπικό.

Μάλιστα, τολμούν να μιλάνε για τιμές όταν το απλό καδάκι που τοποθετήθηκε στην Πανεπιστημίου κόστισε πάνω από 2000 ευρώ, ενώ ο κάδος με το ειδικό σύστημα για αεροστεγή σφράγιση και καταπολέμηση οσμών, για να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό ζήτημα του περιμαζέματος και της σωστής απόρριψης περιττωμάτων ζώων, συν την εργασία της τοποθέτησης, κόστισε 1.080 ευρώ ανά τεμάχιο.

Ποιος δουλεύει ποιον;

Η προμήθεια των κάδων για τους πράσινους χώρους, τους πεζοδρόμους της πόλης και τα σημεία που οι Αθηναίοι βγάζουν βόλτα τα δεσποζόμενα ζώα, έγινε με βάση υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων που πρέπει να καλυφθούν και παρόλα αυτά η ποσότητα αποδεικνύεται πολύ μικρότερη από αυτές της περιόδου Μπακογιάννη για κάδους μικροαπορριμμάτων που έμειναν στην αποθήκη. Και ενώ το συγκεκριμένο πρόβλημα των περιττωμάτων που δεν περιμαζεύονται με το σωστό τρόπο αναδεικνύεται ιδιαιτέρως ψηλά στα παράπονα των δημοτών, που απαιτούν λύσεις από το Δήμο και ευαισθητοποίηση.

Εντωμεταξύ, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προμήθεια από το 2024 και είναι απορίας άξιο πώς το θυμήθηκε τώρα. Μία προμήθεια που έχει περάσει από όλους του ελέγχους, με ειδική επιτροπή διερεύνησης τιμών, πληθώρα προσφορών και φυσικά σημαντική έκπτωση και χαμηλότερη τιμή από άλλους Δήμους της χώρας. Όλα αυτά όφειλε να τα γνωρίζει η παράταξή του, η οποία εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή και έχει λάβει αναλυτικά όλα τα στοιχεία, αντί να εκτίθεται ακόμα και με λάθος νούμερα.

Ο κύριος Μπακογιάννης έχει επιλεκτικές ευαισθησίες ως προς τα οικονομικά της Αθήνας, καθώς δεν γνωρίζει καλά καλά τα πεπραγμένα του, ούτε παρακολουθεί το τί γίνεται στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να είναι στοιχειωδώς ακριβής στην κριτική του. Μάλιστα, φαίνεται η έλλειψη στοιχειώδους γνώσης από το γεγονός ότι αναφέρεται σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες φυσικά και δεν αφορούν τα δημοτικά τέλη που προορίζονται αυστηρά για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, εκ του νόμου.

Δύσκολα πείθεις περί «σπατάλης» όταν το παρελθόν σου είναι γεμάτο υπερκοστολογημένους μικρο-θησαυρούς. Η σύγκριση προκύπτει μόνη της: άλλοι έκαναν την πόλη βιτρίνα πολυτελείας, άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά με λογικό κόστος.

Και οι Αθηναίοι βλέπουν ξεκάθαρα τη διαφορά.

Κάδοι Πανεπιστημίου: 2.100 ευρώ ανά κάδο (Με την προηγούμενη δημοτική αρχήΜπακογιάννη).

Κάδοι για περιττώματα δεσποζόμενων ζώων: 1.080 ευρώ ανά κάδο συν 1.650.000 τεμάχια αναλώσιμων/ειδικές σακούλες (με τη σημερινή δημοτική αρχή).

Δήμος Αθήνας: «Τα μεγάλο φαγοπότι τελείωσε»

Νωρίτερα το γραφείο τύπου Δήμου Αθηναίων, είχε απαντήσει σε υψηλούς τόνους, αναφέροντας ότι «το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται».

Και ανέφερε συγκεκριμένα:

«Ο κ. Μπακογιάννης συνεχίζει τον κατήφορο της παραπληροφόρησης. Μας κουνάει επιδεικτικά το δάχτυλο, την ώρα που έχει χρεώσει τους Αθηναίους με 6 εκ. ευρώ μόνο για τη Βασιλίσσης Όλγας (χωρίς να υπολογίσουμε το φαγοπότι του Μεγάλου Περιπάτου), με 1,5 εκ. ευρώ τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκ. ευρώ την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Πάμε να δούμε την αλήθεια.

1. Για τους κάδους για τα περιττώματα σκύλων:

Το πρώτο του ψέμα καταρρίπτεται από έναν αριθμό: 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, μαζί με την τοποθέτηση. Αυτή είναι η πραγματική τιμή και μάλιστα σε διαδικασία ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Συγγνώμη που πληρώσαμε πολύ φθηνότερα από ό,τι ο ίδιος, επί δημαρχίας του. Ο κάθε κάδος της Πανεπιστημίου που προμηθεύτηκε κόστισε 2.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή, χωρίς την τοποθέτηση. Το ξέρουμε ότι τον στενοχωρεί που προμηθευόμαστε πολύ φθηνότερους κάδους από τους δικούς του και θα πληρώσουμε λιγότερο από τα μισά για αναβαθμισμένη υπηρεσία.

2. Για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου:

Η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου είναι επίσης καταγεγραμμένη και όσα ισχυρίζεται ο κ. Μπακογιάννης είναι ανυπόστατα ψεύδη.

Στις 29/07/2025, ο Δήμος Αθηναίων έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου στην Αλικαρνασσού 49, η οποία ζητούσε την άμεση παράδοση του κτιρίου. Η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων με πλήρη διασφάλιση των 50 κλινών που απαιτεί η λειτουργία του.

Κύριε Μπακογιάννη, το μοναδικό σας άγχος είναι να θολώσετε όλα τα θετικά που γίνονται στην Αθήνα. Σας ενδιαφέρει μόνο μια «δήθεν» ρεβάνς και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν θα σας κάνουμε το χατίρι.

Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε. Εμείς συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά».

Αθήνα Ψηλά: Λιγότερη τοξικότητα περισσότερη δουλειά

Η παράταξη του κ, Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», ανταπάντησε ζητώντας «λιγότερη τοξικότητα, περισσότερη δουλειά για την Αθήνα»:

«Οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την πόλη τους και τις ζωές τους.

Ας αφήσει λοιπόν τις τοξικότητες και τις συκοφαντίες η δημοτική αρχή και ας κάνει τη δουλειά της.

Η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη: εμείς δημιουργούσαμε κοινωνικές δομές – δεν τις κλείναμε. Εμείς μειώναμε τα δημοτικά τέλη – δεν κάναμε αυξήσεις. Εμείς επενδύαμε στην πόλη σε μικρά και μεγάλα έργα, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά της – δεν μέναμε σε προσβολές και αντιπερισπασμούς.

Ο δήμος της Αθήνας αξίζει σοβαρότητα, διαφάνεια και θεσμική συμπεριφορά.

Ας ακυρώσει λοιπόν την προμήθεια των «χρυσών» κάδων για να εξοικονομήσει ένα εκατομμύριο ευρώ και, με αυτά τα χρήματα, να παγώσει τις αυξήσεις, να διασφαλίσει στέγη στους Γιατρούς του Κόσμου και να μειώσει τα δημοτικά τέλη».

Διαβάστε επίσης:

Σουβλάκι όπως… χαβιάρι – Ακόμα και τα 6 ευρώ φτάνει η τιμή του

Σοκ στο Ίλιον: 89χρονος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη σε παιδική χαρά – Κατηγορείται ότι της πρότεινε και ερωτική συνέρευση έναντι αμοιβής

Ταξί: Σοβαρή καταγγελία Λυμπερόπουλου κατά Κυρανάκη: «Λέει ψέματα στη κοινωνία, έλεγε σε αυτούς με τα βαν ότι δεν θα πάρουμε τίποτα»