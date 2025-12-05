search
05.12.2025 08:35

Αχαΐα: Ανήλικη έπεσε αναίσθητη από το αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

05.12.2025 08:35
teenalcohol

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο, καταγράφηκε στην Αχαΐα, με 17χρονη να χάνει τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το 17χρονο ανήλικο κορίτσι λιποθύμησε μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ωστόσο ευτυχώς η τραγωδία αποφεύχθηκε από την άμεση παροχή των πρώτων βοηθειών, από το προσωπικό που εφημέρευε, στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν σήμερα (4/12/2025) τα ξημερώματα, όταν από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι. Εκεί, εντοπίστηκε από μία νεαρή γυναίκα να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να έχει χάσει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από λίγες ώρες πήρε εξιτήριο, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

