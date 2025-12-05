«Άμυνα» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στις επικρίσεις Τσίπρα για τον κατακερματισμό

Σε αμηχανία και αναταραχή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ομιλία Τσίπρα στο Παλλάς με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός δεν προανήγγειλε απλώς νέο φορέα αλλά επιπλέον θέλησε να υπογραμμίσει ότι αυτός θα διαφοροποιείται από το κόμμα που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Υπό την έννοια ότι δε θα αποτελεί μηχανισμό διανομής προνομίων και ανακύκλωσης προσώπων σε αξιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχείρησε να «χαμηλώσει» τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Νέας Αριστεράς, αντιμετωπίζοντάς τους ως έναν ιδιοτελή «μικρόκοσμο» του οποίου οι πρωτοβουλίες για προοδευτική συνεργασία είναι «πρόχειρες» έως και προσχηματικές, καθώς στην ουσία αποτελούν «κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης» και δεν εκκινούν από την έγνοια για αλλαγή πολιτικής στη χώρα.

Σε αυτές τις σκληρές αιχμές του πρώην πρωθυπουργού θέλησε να απαντήσει χτες η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας έμμεσα την ενόχληση ότι ο Α. Τσίπρας αδικεί πρόσωπα και προσπάθειες που γίνονται.

Φάμελλος: «καμία ιδιοτέλεια, κομματική ή προσωπική»

Από το βήμα της Βουλής, με προσεκτικό τρόπο, απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα της δικής του προεδρίας κατέθεσε προτάσεις συνεργασιών χωρίς «καμία προσωπική επιδίωξη», και χωρίς «κομματικούς εγωισμούς».

«Την πρόταση αυτή» συνέχισε, «εμείς την καταθέσαμε ήδη από πολύ νωρίς, από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς να έχουμε καμία δική μας ιδιοτέλεια, κομματική ιδιοτέλεια ή προσωπική. Το μόνο συμφέρον που έχουμε σε αυτές, τις δικές μας προτάσεις, είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα και αυτήν την πολιτική επιλογή υπηρετούμε με σταθερότητα και με συνέπεια και με σοβαρότητα τον τελευταίο χρόνο, για να υπάρχει μια ενωτική προοδευτική απάντηση».

Καλπάκης: «Διαφωνώ με το τσουβάλιασμα. Δεν φταίμε όλη το ίδιο για την κατάσταση στον προοδευτικό χώρο»

Πιο φορτισμένη ήταν η αναφορά του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιου Καλπάκη (Meganews) ο οποίος έκανε λόγο για «τσουβάλιασμα» του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες δυνάμεις εκ μέρους του Τσίπρα, με το οποίο διαφώνησε, ενώ υπερασπίστηκε και τον Σωκράτη Φάμελλο:

«Δεν συμφωνώ με τη λογική ότι για τον κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο και για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση, φταίμε όλοι ή ότι φταίμε όλοι το ίδιο. Δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Και διαφωνώ με το “τσουβάλιασμα”. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει κάνει πολύ γενναία βήματα όσον αφορά τις προσπάθειες της επόμενης μέρας. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με όρους ιδιοτέλειας, με όρους μικροκομματικούς, με όρους να είμαστε “πρώτοι στο χωριό”. Όταν ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εκλεγεί πρόεδρος και ένα – δύο μήνες μετά βγήκε και είπε πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, δεν σκέφτεται να είναι “πρώτος στο χωριό”. Αν ήταν έτσι θα έλεγε ας μείνω εγώ στο 6 – 7% και να είμαι πρόεδρος σε μια λογική ενός κόμματος που θα είναι περιχαρακωμένο και περίκλειστο. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ περιχαρακωμένο και περίκλειστο κόμμα, λύση προσπαθούμε να βρούμε όλο αυτό το διάστημα».

Σε κάθε περίπτωση από τον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να επιδείξουν ψυχραιμία, και κατά τα λοιπά στέκονται στα περί ανάγκης «ριζικής ανασύνθεσης» του χώρου και ενεργοποίησης των πολιτών, υποστηρίζοντας πάνω κάτω ότι με τον Τσίπρα λένε τα ίδια, και άρα συνεχίζουν την προσπάθεια για συνεργασίες.

Συνεδρίαση ΚΟ εν όψει

Με δεδομένο πάντως ότι στο εσωτερικό του κόμματος οι αντιδράσεις ποικίλουν, από την ενθουσιώδη υποστήριξη του Τσίπρα και αναγνώρισή του ως ντε φάκτο αρχηγού του χώρου, έως εκείνους που προβληματίζονται, ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μπροστά μια δύσκολη μάλλον συνεδρίαση, αυτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που αναμένεται εντός της εβδομάδας με θέμα τον Προϋπολογισμό που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή στα μέσα Δεκέμβρη. Αν και η ατζέντα της συνεδρίασης είναι συγκεκριμένη, εκεί δεν αποκλείεται να τεθούν από κάποιους και θέματα σχετικά με τον Τσίπρα. Όσο για την Πολιτική Γραμματεία που είναι το όργανο που μπορούν να συζητηθούν ζητήματα τακτικής και στρατηγικής, δε υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση εντός της εβδομάδας, και ούτε η ηγεσία φαίνεται να θέλει άμεσα, προκειμένου να μη δοθεί η εντύπωση έκτακτης σύγκλησης και κρίσης μετά την παρέμβαση Τσίπρα.

Αχτσιόγλου: Θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις Τσίπρα, πολιτικά και συλλογικά

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, χθες τοποθετήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία σε ραδιοφωνική της συνέντευξη (Real FM), απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, επίσης προσεκτικά, πως το πρόβλημα του κατακερματισμού και της αδυναμίας της αντιπολίτευσης να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, το έχει εντοπίσει και η Νέα Αριστερά και το επισημαίνουν στις παρεμβάσεις τους τόσο η ίδια όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός προοδευτικού μετώπου.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, επί της ουσίας η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι στις γενικές αρχές που παρουσίασε «είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς». Σε σχέση με τις κινήσεις του, που όπως είπε απασχολούν εφόσον στοχεύουν στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην Κεντροαριστερά, είπε πως «θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου, και συλλογικά όχι ατομικά». Εν ολίγοις, αν ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει τους όρους του εν πολλοίς λέγοντας «ελάτε χωρίς πολιτικές αποσκευές και χωρίς ρεζερβέ στην πρώτη θέση», η Αχτσιόγλου απαντά με επιφύλαξη για τις προγραμματικές αιχμές και το μήνυμα ότι η στάση των στελεχών του κόμματος που προσβλέπουν σε συνεργασίες θα είναι συλλογική και όχι σε λογική ατομικών «ντηλ».

