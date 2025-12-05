search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 00:12
05.12.2025 23:23

Δείτε το «Ψυχρό Φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025

05.12.2025 23:23
panselinos dekembriou 88- new

Στον ουρανό έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου η τελευταία υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Ψυχρό Φεγγάρι».

Αυτό το φεγγάρι είναι ξεχωριστό, καθώς είναι η τελευταία πανσέληνος του 2025, αλλά και το τελευταίο super moon του έτους.

Δείτε τις εικόνες που απαθανάτισαν φωτογράφοι από όλο τον κόσμο με την εντυπωσιακή πανσέληνο του Δεκεμβρίου.

