Δείτε το «Ψυχρό Φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025

Στον ουρανό έκανε την εμφάνισή της το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου η τελευταία υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Ψυχρό Φεγγάρι».
Αυτό το φεγγάρι είναι ξεχωριστό, καθώς είναι η τελευταία πανσέληνος του 2025, αλλά και το τελευταίο super moon του έτους.
Δείτε τις εικόνες που απαθανάτισαν φωτογράφοι από όλο τον κόσμο με την εντυπωσιακή πανσέληνο του Δεκεμβρίου.
