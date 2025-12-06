search
06.12.2025 07:56

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής τόκων του ομολογιακού δανείου για τον Δεκέμβριο 2025

06.12.2025 07:56
GEK_TERNA

Τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την καταβολή των τόκων της 8ης περιόδου εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του δανείου της 14ης Δεκεμβρίου 2021. Η περίοδος αυτή καλύπτει το διάστημα από 16 Ιουνίου έως 15 Δεκεμβρίου 2025.

Ως Record Date ορίστηκε η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ενώ από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το αντίστοιχο τοκομερίδιο (Ex coupon). Το συνολικό μικτό ποσό των τόκων για την περίοδο ανέρχεται σε 3.488.333,33 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 11,6277777777 ευρώ ανά ομολογία, με ετήσιο επιτόκιο 2,30% προ φόρων επί 300.000 ομολογιών.

Η πληρωμή προς τους ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD). Η είσπραξη θα γίνεται από τους χειριστές των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

Για τους κληρονόμους ομολογιούχων με τίτλους σε Ειδικό Λογαριασμό, η καταβολή θα πραγματοποιείται από την ATHEXCSD εντός ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής. Μετά την πάροδο του έτους, τα αδιάθετα ποσά θα μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά πενταετία, με τα μη εισπραχθέντα ποσά να αποδίδονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

