search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 08:46
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 06:43

Grant Thornton – Futures Unfold: Ευαγγ. Μυτιληναίος: Η τεχνολογία μεταμορφώνει την ενέργεια και τη βιομηχανία και καθορίζει τη στρατηγική της METLEN

06.12.2025 06:43
mitilinaios metlen 77- new

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας και θεμέλιο της βιωσιμότητας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασης του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της Grant Thornton «Future Unfold», όπου ο επικεφαλής της METLEN παρουσίασε τη στρατηγική του ομίλου για την επόμενη ημέρα της ενέργειας και της βιομηχανικής παραγωγής.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά παράγοντα που μεταμορφώνει επιχειρήσεις, γεννά καινοτομία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι για τη METLEN ο συνεχής μετασχηματισμός είναι ενσωματωμένος στο DNA της, με την τεχνολογική πρόοδο να αποτελεί σταθερό οδηγό σε όλες τις δραστηριότητές της, από τα μέταλλα έως την ενέργεια και τις νέες επενδύσεις.

Στον ενεργειακό κλάδο, όπως εξήγησε, οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν θεωρητική συζήτηση αλλά καθημερινή πρακτική. Ψηφιακά εργαλεία, έξυπνα δίκτυα, data centers, λύσεις για ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας δημιουργούν –όπως είπε– ένα πλαίσιο λειτουργίας που επιτρέπει βελτιστοποίηση δικτύων, μείωση εκπομπών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε πραγματικό χρόνο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο energy management της METLEN, όπου η αξιοποίηση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδείξει την εταιρική ομάδα σε μία από τις κορυφαίες της Ευρώπης. «Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και το δείχνουν ήδη τα αποτελέσματα», σημείωσε.

Παρά τις επιδόσεις, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο είναι να συνδυαστούν δύο κρίσιμες απαιτήσεις: ψηφιακός μετασχηματισμός και βιωσιμότητα. «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί· πρέπει να είμαστε συνολικά βιώσιμοι», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε κυκλικές διαδικασίες, τεχνολογίες χαμηλού κόστους και λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, προέβλεψε ότι η τεχνολογία και η βιωσιμότητα θα αποτελούν αδιαίρετο δίδυμο για τον ενεργειακό τομέα. Δίκτυα πιο έξυπνα, παραγωγή πιο καθαρή, επιχειρήσεις πιο ευέλικτες: αυτό είναι το τοπίο που περιέγραψε. Η METLEN, όπως σημείωσε, ήδη επενδύει σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και κρίσιμα υλικά για τεχνολογικές εφαρμογές.

«Η τεχνολογία είναι η γλώσσα του μέλλοντος», κατέληξε. «Και στη METLEN τη μιλάμε με ευχέρεια ως τον δρόμο που μας οδηγεί στην επόμενη ημέρα».

Διαβάστε επίσης:

Ο Ορέστης Τσακαλώτος τιμήθηκε στη Ρώμη με το Philanthropy Award για τη δράση του QualcoFoundation

Lidl Ελλάς: Επένδυση 400.000 ευρώ για νέο Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων που παραδόθηκε στο Δημόσιο

Συνεργασία «Θεοτόκος» και ΙΝΣΕΤΕ για ένταξη ατόμων με αυτισμό στον τουρισμό και την εργασία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemoi_0804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συναγερμός για κρουαζιερόπλοιο με 49μελές πλήρωμα – Έσπασαν οι κάβοι

akinita_1212_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη βυθίζεται στην κρίση στέγασης κι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί αρνητικά στο κόστος κατοικίας

taliban_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 08:45
anemoi_0804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συναγερμός για κρουαζιερόπλοιο με 49μελές πλήρωμα – Έσπασαν οι κάβοι

akinita_1212_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη βυθίζεται στην κρίση στέγασης κι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί αρνητικά στο κόστος κατοικίας

taliban_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν

1 / 3