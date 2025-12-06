search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 12:32

Ο Χαρδαλιάς και τα εγερτήρια για τη Byron 

06.12.2025 12:32
xardalias-eksot

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε μεγάλη αγωνία για το χτύπημα της κακοκαιρίας Byron στην Αττική. Κατεξοχήν επιχειρησιακός βλέπετε, είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο και ξεκίνησε την προετοιμασία νωρίς με κινητοποίηση όλων των δυνάμεων.

Τι έκανε μεταξύ άλλων, που… «τρέλανε» – θετικά – τον κόσμο; Έβαλε τους αντιπεριφερειάρχες να παίρνουν τηλέφωνα μέσα στη νύχτα τους δημάρχους και τους αρμόδιους αντιδημάρχους σε όλη της Αττικής, ώστε να εξασφαλιστεί πως όλος ο μηχανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν σε επιφυλακή και συναγερμό.

Κάπως έτσι, έπεσαν κάτι εγερτήρια και κάποια άγρια ξυπνήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρξε πράγματι μία μεγάλη κινητοποίηση. Και πάντως, σε σχέση με ό,τι αναμενόταν και με βάση το μέγεθος της κακοκαιρίας, τα πράγματα πήγαν καλά στην Αττική.

Διαβάστε επίσης:

Τοπικές ομάδες υποστήριξης για τον Αλέξη Τσίπρα – Το μοντέλο της αυτοοργάνωσης

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

tsitsipas-service
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την επόμενη Παρασκευή – Δεν έπεισε την Τροχαία

kairos vroxi 9876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πάνω από 260 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Βλυχάδα Αττικής – Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:20
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

1 / 3