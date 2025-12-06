Ο Χαρδαλιάς και τα εγερτήρια για τη Byron 

Ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε μεγάλη αγωνία για το χτύπημα της κακοκαιρίας Byron στην Αττική. Κατεξοχήν επιχειρησιακός βλέπετε, είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο και ξεκίνησε την προετοιμασία νωρίς με κινητοποίηση όλων των δυνάμεων.

Τι έκανε μεταξύ άλλων, που… «τρέλανε» – θετικά – τον κόσμο; Έβαλε τους αντιπεριφερειάρχες να παίρνουν τηλέφωνα μέσα στη νύχτα τους δημάρχους και τους αρμόδιους αντιδημάρχους σε όλη της Αττικής, ώστε να εξασφαλιστεί πως όλος ο μηχανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν σε επιφυλακή και συναγερμό.

Κάπως έτσι, έπεσαν κάτι εγερτήρια και κάποια άγρια ξυπνήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρξε πράγματι μία μεγάλη κινητοποίηση. Και πάντως, σε σχέση με ό,τι αναμενόταν και με βάση το μέγεθος της κακοκαιρίας, τα πράγματα πήγαν καλά στην Αττική.

